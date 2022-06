Motorola obniża ceny swoich smartfonów. Jakie modele można kupić w Słonecznej Promocji?

Tuż przed wakacjami Motorola przygotowała atrakcyjną obniżkę na kilka swoich modeli. Jeśli szukacie nowego telefonu, a nie chcecie za bardzo przepłacać, to zerknijcie na ofertę producenta.

Motorola obniżyła ceny pięciu smartfonów, w tym modelu moto g200 5G, który można teraz kupić aż o 300 zł taniej. Słoneczna promocja potrwa, w zależności od modelu, do połowy lub do końca czerwca, więc macie jeszcze chwilę czasu na zastanowienie.

Oto dostępne w promocji modele:

Motorola moto g200 5G za 1699 zł, promocja trwa do 15 czerwca

Na pokładzie tego modelu znalazł się Qualcomm Snapdragon 888+, wspierany przez przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Motorola umieściła też solidną baterię o pojemności 5000 mAh obsługującą szybkie ładowanie z mocą 33W. 6,8-calowy wyświetlacz IPS LCD oferuje rozdzielczość FHD+ i częstotliwość odświeżania 144 Hz. Szkoda, że zabrakło tu matrycy AMOLED, ale poprzednik też jej nie miał, poza tym oferowane odświeżanie powinno zapewnić nam dobrą płynność. Jeśli chodzi o aparaty, to mamy tutaj jednostkę główną 108 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny z makro 8 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Na pokładzie nie zabrakło WiFi, Bluetooth 5.2 oraz 5G, a wszystko to zamknięto w odpornej na zachlapania obudowie. Smartfon działa pod kontrolą Androida 11.

Motorola moto g60 – do 15 czerwca kupimy ją za 1199 zł

Ten smartfon wyposażono w 6,8-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Napędza go Snapdragon 732G w połączeniu z 6 GB pamięci RAM 128 Gb pamięci wbudowanej. Bateria jest naprawdę duża, bo ma pojemność 6000 mAh, więc wystarczy na naprawdę długie użytkowanie. Z tyłu umieszczono 108-megapikselowy aparat główny, 8-megapikselowy obiektyw szerokokątny i czujnik do pomiary głębi 2 Mpix. Selfie zrobimy zaś 32-megapikselowym aparatem przednim.

Motorola moto g60s w cenie 999 zł, promocja trwa do 15 czerwca

Moto G60S to okrojony model G60 z zachowaniem tego samego ekranu, pamięci RAM i tej masowej, ale z innym układem SoC i obniżoną rozdzielczością przedniego i głównego aparatu. Tak więc za jego wydajność odpowiada układ MediaTek Helio G95 wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Po stronie ekranu znalazł się 6,8-calowy panel o rozdzielczości FHD+ obsługujący częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Na nim znalazł się też aparat 16 Mpix. Z tyłu dostajemy zaś poczwórną konfigurację aparatów: główny 64 Mpix + ultraszerokokątny 8 Mpix z polem widzenia 118 stopni + makro 5 Mpix + czujnik głębi 2 Mpix.

Motorola moto g31 – 799 zł, do 30 czerwca,

Tutaj na pokładzie znalazł się wyświetlacz OLED o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwością odświeżania 60 Hz. Sercem moto g31 jest procesor MediaTek Helio G85 wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD do 1 TB. Smartfon działa pod kontrolą Androida 11 z My UX. Typowo dla Motoroli mamy baterię o pojemności 5000 mAh, choć ładowanie może wiele osób zawieść – jest to tylko 10W. Z przodu znajdziemy aparat do selfie 13 Mpix z przysłoną f/2.2, natomiast z tyłu mamy potrójną konfigurację z jednostką główną 50 Mpix (f/1.8), obiektywem ultraszerokokątnym 8 Mpix i makro 2 Mpix. Na pokładzie nie zabrakło USB-C, pojedynczego głośnika Dolby Atmos, złącza słuchawkowego 3,5 mm, a także modułu NFC.

Motorola moto g22 w cenie 699 zł do 30 czerwca

Ten model wyposażono w 6,5-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości HD+ i całkiem przyzwoitej częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. W okrągłym otworze z przodu umieszczono 16-megapikselowy aparat do selfie. Z tyłu natomiast umieszczono aparat główny 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny 8 Mpix o polu widzenia 118 stopni, a także czujnik pomiaru głębi 2 Mpix. Sercem motoroli moto g22 jest procesor MediaTek Helio G37 w konfiguracji 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, czyli tyle, ile smartfon potrzebuje, by radzić sobie z Androidem 12. Typowo dla Motoroli, na pokładzie znalazła się bateria o pojemności 5000 mAh.