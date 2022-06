ASUS ogłasza datę globalnej premiery serii ROG Phone 6

Tak jak po premierze Snapdragon 8 Gen 1, tak i teraz producenci smartfonów ścigają się, by jako pierwsi wypuścić na rynek swoje modele wyposażone w najnowszy układ Snapdragon 8+ Gen 1. Kto będzie pierwszy? Wydaje się, że ASUS, który właśnie ogłosił datę światowej premiery gamingowej serii ROG Phone 6.

Wszystkie dotychczasowe przecieki dotyczące nadchodzących smartfonów wyposażonych w ulepszonego Snapdragona 8 Gen 1 wskazują na lipcową premierę. Oczywiście, ktoś może się pospieszyć (tak jak Motorola w grudniu) i niepostrzeżenie, bez dużo szybszych zapowiedzi, zaskoczyć nas premierą. Na razie jednak nic na to nie wskazuje. Z tego co wiemy w lipcu zadebiutować może Motorola Frontier, Xiaomi 12 Ultra i seria smartfonów od ASUSa. O ile w przypadku tych dwóch pierwszych urządzeń nie mamy jeszcze oficjalnej daty premiery, tak ASUS w twej kwestii nie ma przed nami tajemnic.

Już kilka dni temu ASUS szumnie zapowiedział, że seria ROG Phone 6 wprowadzi na rynek pierwsze na świecie smartfony napędzane przez układ Snapdragon 8+ Gen 1. Jest na to duża szansa. Spodziewamy się jednak, że po tym, jak ASUS zrobił swój krok, inne firmy pójdą w jego ślady i wkrótce możemy dostać kolejne ogłoszenia o premierach zbliżających się flagowców.

Poznaliśmy datę globalnej premiery serii ASUS ROG Phone 6

Na debiut tych urządzeń przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, bo wydarzenie zostało zaplanowane na 5 lipca na godzinę 14:00 (naszego czasu). Premiera odbędzie się wirtualnie, więc każdy zainteresowany będzie mógł oglądać ją na żywo. Oprócz nowych gamingowych smartfonów ASUS zaprezentuje również kilka akcesoriów stworzonych specjalnie dla graczy.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację nadchodzącej serii, to ta pozostaje dla nas tajemnicą i obecnie wiadomo jedynie tyle, że wszystkie trzy modele wchodzące w skład nowej generacji rodziny ROG Phone (ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro i ROG Phone 6 Ultimate) będą wyposażone w układ Snapdragon 8+ Gen 1. Co jeszcze zaoferują? Jeśli w kolejnych tygodniach nie pojawią się jakieś przecieki, to ich specyfikację poznamy dopiero podczas światowej premiery.