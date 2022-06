Aktualizacja KB5014668 Windows 11 naprawia błąd poprzedniej łatki i kilka innych problemów

Jakiś czas temu pisaliśmy Wam, że wraz z czerwcową aktualizacją przygotowaną dla Windowsa 10 i 11 pojawił się błąd, który uniemożliwiał użytkownikom korzystanie z hotspotu Wi-Fi. Teraz Microsoft wydał stosowną poprawkę, która ma naprawić ten problem, a także inne, które występowały w systemie.

Opcjonalna aktualizacja KB5014668 Windows 11 już dostępna

Aktualizacja KB5014697 sprawiła, że po jej zainstalowaniu urządzenia z systemem Windows nie mogą korzystać z funkcji hotspotu Wi-Fi. Podczas próby uruchomienia tej funkcji, urządzenie-host traci połączenie z Internetem. W skrócie oznacza to, że korzystanie z sieci w takim przypadku jest po prostu niemożliwe. Aktualizacja została wydana 14 czerwca i wówczas były dwie opcje pozbycia się błędu – odinstalowanie łatki albo zaprzestanie używania funkcji hotspotu Wi-Fi. Teraz dostajemy też opcjonalna aktualizację KB5014668 Windows 11, wraz z którą dostajemy kompilację 22000.778 rozwiązującą powyższy problem.

Czytaj też: Huawei zasypuje nas nowymi sprzętami. Premiera MateBooka D 16, MateBooka 16s, składanego Mate Xs 2 i nie tylko

To oczywiście nie jedyna poprawka, jaką przynosi ta aktualizacja. Prócz tego rozwiązuje problem, mogący uniemożliwić uaktualnienie do systemu Windows 11. Jeśli wcześniej mieliście kłopot z odtwarzaniem klipów w niektórych grach, po zainstalowaniu KB5014668 Windows 11 ten powinien zniknąć. Podobnie jak problem, który powodował, że niektóre gry przestawały działać, jeśli używały określonej technologii audio do odtwarzania efektów dźwiękowych.

Czytaj też: Już wkrótce asystent głosowy Alexa będzie mógł naśladować czyjś głos

Oprócz tego, aktualizacja: