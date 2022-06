Autonomia na morzu rośnie w siłę. Pierwszy statek przepłynął ocean pod kontrolą systemu komputerowego

Firma HD Hyundai pochwaliła się, że wyprodukowany przez nią zbiornikowiec do przewozu gazu ziemnego stał się oficjalnie pierwszym takim statkiem, który przepłynął ocean (trasę o długości ponad 10000 km) pod kontrolą systemu komputerowego. To jasno wskazuje, że technologia autonomii rozwija się nie tylko na drogach i w samochodach, ale też na oceanach i morzach, zapowiadając rewolucję nawet w transporcie ciężkim.

Dzięki systemowi HiNAS 2.0 statek Prism Courage zapisał się na kartach historii jako pierwszy, który przepłynął ocean pod kontrolą auto0nomicznego systemu

Tym wyjątkowym statkiem jest 122000-tonowy Prism Courage, którego stworzyła firma HD Hyundai i który jest eksploatowany przez należącą do niej spółkę zależną Avikus. Teoretycznie takie osiągnięcie nie wydaje się „czymś” wow, bo czymże jest przepłynięcie wodnego bezkresu bez jakichkolwiek przeszkód? Jest to jednak tylko coś pozornego, bo może i rzeczywiście w dobie GPS obieranie kursu z jednego portu do drugiego jest banalne.

Jednak nie można zapomnieć, że autonomiczny statek wypływający w oceaniczny rejs musi obsługiwać wiele różnych rodzajów odczytów z czujników i nie tylko podejmować decyzje, jak na nie reagować, ale także robić to zgodnie z zasadami ruchu drogowego i prawem morskim. To właśnie udało się dokonać Prism Courage, który rozpoczął swoją podróż z Freeport w Teksasie 1 maja 2022 roku, a następnie przepłynął przez Kanał Panamski i pokonał Ocean Spokojny, by po 33 dniach podróży dotrzeć do portu Korei Południowej.

W połowie podróży nad statkiem zaczął panować autonomiczny system nawigacyjny HiNAS 2.0. Ten nie tylko sterował nim w myśl kursu, ale także wyszukiwał optymalne trasy i najlepsze prędkości w oparciu o sztuczną inteligencję Integrated Smartship Solution (ISS) firmy Hyundai Global Service. System odpowiadał więc nie tylko za nawigację, ale także kompensację warunków pogodowych i wysokości fal oraz dbał o legalne omijanie przepływających statków w czasie rzeczywistym.

Efekt? System HiNAS 2.0 okazał się lepszy od człowieka, bo zapewnił wzrost wydajności paliwa o 7 procent i redukcję emisji gazów cieplarnianych o 5 procent. Gdyby tego było mało, lokalizował oraz omijał inne statki ponad 100 razy szybciej. Rynek z całą pewnością zaabsorbuje taki system z szeroko otwartymi ramionami, kiedy już HiNAS 2.0 trafi na rynek w przyszłym roku, kiedy już uzyska oficjalny certyfikat.