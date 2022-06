Jak rosną góry? Liczba Beaumonta wskaże odpowiedź

Niemieccy naukowcy opracowali nowy sposób klasyfikacji pasm górskich. Jego sercem jest tzw. liczba Beaumonta.

Naukowcy stworzyli nowy schemat klasyfikacji pasm górskich, który wykorzystuje tylko jedną liczbę do określenia, czy wysokość jest kontrolowana przez wietrzenie i erozję, czy też może wytrzymałość litosfery. Uczeni z Helmholtz Association of German Research Centres nazwali to tzw. liczbą Beaumonta (Bm) od nazwiska głównego autora badań Chrisa Beaumonta. Szczegóły można przeczytać w Nature.

Bm wyrażona między 0,4 a 0,5 oznacza, że góry znajdują się w tzw. stanie ustalonym strumienia, w którym czynnikami kontrolującymi ich wzrost są siły tektoniczne i wytrzymałość litosfery, równoważone przez procesy wietrzenia – tak się dzieje np. na Tajwanie. Przy wartości Bm poniżej 0,4 góry również znajdują się w stanie ustalonego strumienia, ale czynnikiem kontrolującym jest erozja – jak w przypadku Alp Południowych w Nowej Zelandii. Bm powyżej 0,5 oznacza, że góry nadal rosną (stan niestały), a za proces ten odpowiadają siły litosfery. Za przykłady uczeni podają Himalaje i Andy Środkowe.

Naukowcy od dawna zastanawiają się, czy siły tektoniczne i trwałość litosfery są czynnikami odpowiedzialnymi za podnoszenie się gór. Klasyfikacja pasm górskich w oparciu o liczbę Beaumonta, zagadkę tę rozwiązuje.

Zespół kierowany przez Sebastiana G. Wolfa z norweskiego Uniwersytetu Bergen połączył model tektoniczny FANTOM z modelem ewolucji krajobrazu FastScape. Dzięki temu udało się stworzyć zupełnie nowy model procesów powierzchniowych, łączący wysokie tempo erozji z długotrwałym wznoszeniem pasm górskich przez miliony lat.