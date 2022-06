Obsługa AV1 na GeForce RTX 3000. NVIDIA wzmocniła architekturę Ampere

Dzięki interfejsowi API VDPAU karty graficzne GeForce RTX 3000 są już w stanie obsłużyć kodek AV1, czyli ten najnowszy, który dopiero co przeciera swoje szlaki na rynku komputerów. Jak firma tego dokonała i co warto na ten temat wiedzieć? O tym poniżej.

NVIDIA zapewniła wsparcie AV1 na GeForce RTX 3000

Obsługa nowoczesnych kodeków jest kluczowa w myśl określania zaawansowania danych sprzętów i AV1 jest tego świetnym przykładem. Nie bez powodu, bo tak się składa, że ten kodek przewyższa nie tylko H.264, ale też zachwalany H.265, pozwalając uzyskać wyższą jakość przy mniejszym zużyciu transferu. NVIDIA doskonale wie, jak znacząca jest na rynku GPU przewaga technologiczna, a jako że karty Intela Arc A- wspierają AV1 natywnie, firma słusznie postarała się o zapewnienie tego samego swoim obecnym kartom NVIDIA GeForce RTX 3000, czyli tym z GPU na bazie architektury Ampere.

Zacznijmy od tego, że aby to osiągnąć, NVIDIA musiała dodać do swojego oprogramowania obsługę otwartej biblioteki multimedialnej FFmpeg. Ta umożliwiła firmie korzystanie z zalet akceleracji kodowania wideo AV1 w kompatybilnych procesorach graficznych za pośrednictwem wspomnianego API VDPAU w przypadku kart graficznych GeForce RTX 3000. API VDPAU (Video Decode and Presentation API for UNIX) zapewnia interfejs dla sprzętu do akceleracji dekodowania i prezentacji wideo, w który wyposażone są współczesne karty graficzne.

Samo w sobie FFmpeg jest kompilacją bibliotek programowych, które mogą dokumentować, przekształcać i strumieniować cyfrowe audio-wideo w wielu konfiguracjach. W praktyce biblioteka obejmuje kodeki audio/video libavcodec oraz zestaw kodeków dekodera/enkodera, które stanowią podstawę wielu wolnych i otwartych aplikacji multimedialnych. Funkcje dekodowania wideo AV1 są zgodne z libvdpau 1.5+ i wymagają karty graficznej opartej na architekturze Ampere.

W całym procesie bierze udział sprzętowy dekoder o nazwie NVDEC, który zapewnia akcelerację sprzętowego dekodowania wideo dla wielu szeroko rozpowszechnionych kodeków. Po wprowadzeniu FFmpeg 4.4, możliwości dekodowania AV1 są obecne na układach GPU NVIDIA poprzez interfejs NVDEC NVIDIA Decode, który to jest zawarty w firmowym zestawie SDK Video Codec.