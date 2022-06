Znamy specyfikację nowego NUC Intela. Dwunasta generacja Serpent Canyon bez tajemnic

Mimo tego, że Intel oficjalnie nie zapowiedział jeszcze daty, w której to dwunasta generacja Serpent Canyon zawita na rynek, dowiedzieliśmy się już na temat tych komputerów wiele. Dziś jednak mamy być może najważniejszą informację w ich kwestii, bo poznaliśmy nieoficjalną specyfikację nowego NUC Intela. Jego premiera najpewniej będzie skorelowana z dostępnością kart graficznych Arc 7/5 w wersji stacjonarnej.

Poznaliśmy specyfikację nowego NUC Intela. To Serpent Canyon 12. generacji

Z tego co już wiadomo, ta nowa generacja miniaturowych zestawów komputerowych Intela będzie wyposażona w najnowsze sprzęty firmy, a więc procesory Alder Lake oraz karty graficzne Intel Arc. Serwis FanlessTech ujawnił jednak szereg kolejnych informacji na ich temat, wchodząc w szczegóły specyfikacji Serpent Canyon, czyli NUC 12. generacji.

Czytaj też: Sony ogłosiło INZONE. To nowa marka producenta stworzona z myślą o graczach

Te zestawy mają być oferowane z dwoma procesorami – Core i7-12700H (4+8 rdzeni = 16 wątków) lub Core i5-12500H (6+8 rdzeni = 20 wątków), które będą oparte na krzemie Alder Lake-P o mocy ograniczonej do 45 watów. Intel planuje podzielenie oferty skupionej na tych dwóch procesorach na trzy różne warianty uzależnione od kart graficznych. Mowa o modelu z 16, 12 i 8 GB pamięci VRAM, czyli najpewniej kolejno Arc A770M, A730M i A550M, które bazują na konkretnych wersjach najwydajniejszego GPU Intela.

Czytaj też: Wedle nowych analiz, niedługo czekają nas obniżki cen smartfonów

Co ciekawe, zestawy NUC 12 Intela będą korzystały z technologii pamięci DDR4 zamiast DDR5. Urządzenie jest kompatybilne z maksymalnie dwoma modułami SODIMM o przepustowości do 3200 MT/s i pojemności do nawet 64 GB. Warto też wspomnieć o karcie sieciowej Intel AX1690 WiFi-6E, która do tej pory pojawiała się głównie w najwydajniejszych laptopach dla graczy, czy wsparciu standardu DisplayPort 2.0, ale nie już HDMI 2.1.