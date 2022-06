Sony ogłosiło INZONE. To nowa marka producenta z myślą o graczach

Konsole, ekskluzywne (już nie tak bardzo) gry na Playstation, telewizory, słuchawki i trudne do zapamiętania nazwy kolejnych produktów. Tym właśnie Sony zawdzięcza sobie ogólnoświatową popularność, której część spróbuje przelać na nowo ogłoszoną markę INZONE. Ta powstała specjalnie z myślą o graczach, co oznacza tyle, że celuje w „gamingowy sprzęt”.

INZONE to nowa marka firmy Sony specjalnie dla graczy. Na ten moment możemy liczyć na dwa monitory i trzy zestawy słuchawkowe

Na sam początek Sony, a raczej INZONE, przygotowało dla nas monitory i gamingowe zestawy słuchawkowe. W tym pierwszym przypadku mowa o dokładnie dwóch modelach – INZONE M9 oraz INZONE M3, które wpiszą się w zupełnie odmienne gusta klientów. Ten o wyższej iteracji ma do zaoferowania rozdzielczość 4K i odświeżanie na poziomie 144 Hz przy 27-calowej matrycy IPS z certyfikatem DisplayHDR600, która zapewnia ponad 95-procentowe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Ważnym dodatkiem jest też wsparcie G-Sync, ale „tylko” Compatible oraz obsługa VRR z racji standardu wejścia wideo HDMI 2.1. Premiera ma mieć miejsce jeszcze tego lata.

Z kolei INZONE M3 to już przykład monitora bardziej z myślą o graczach CS:GO, czy strzelanek wszelkiego typu. Największe różnice? Spadek rozdzielczości do Full HD, ale wzrost odświeżania do 240 Hz przy jednoczesnym spadku jakości obrazu z racji pokrycia wprawdzie 99%, ale przestrzeni sRGB oraz certyfikatu DisplayHDR. Naturalnie i ten model wspiera technologie G-Sync Compatible, ale jego premiera jest bardziej nieokreślona i wskazana na „pewien moment 2022 roku”.

W kwestii słuchawek INZONE rozpieściło nas już bardziej, zapowiadając modele H3, H7 i H9, które mają być dostępne od lipca na rynku. Wielu szczegółów nie znamy, ale pewne jest, że każdy model będzie odznaczał się (wedle producenta) „precyzyjnym pozycjonowaniem ze względu na technologię dźwięku przestrzennego 360”. Model H7 i H9 będzie tym bezprzewodowym z szybkim ładowaniem i kolejno 40- i 32-godzinną wytrzymałością na jednym ładowaniu. Najdroższy (cen jednak nie znamy) zestaw INZONE H9 dorzuci jeszcze do mieszanki aktywny system wyciszania hałasu z otoczenia (ANC).

H3

H7

H9

Jako że nie samym hardware człowiek żyje, INZONE w ogłoszeniu zapowiedziało dostępność specjalnego oprogramowania INZONE HUB oraz wzbogacenia monitorów dodatkiem Keyboard-Video-Mouse, czyli opcji obsługi dwóch komputerów przy użyciu tego samego zestawu peryferiów.