Trwa letni cashback Canona. Do odzyskania jest nawet 1 150 zł

Lato to jeden z dwóch dobrych okresów na zakup sprzętu fotograficznego. Trwający cashback Canona jest tego bardzo dobrym przykładem.

Cashback Canona to nawet 1 150 zł zwrotu

A jaki jest drugi najlepszy okres, zapytacie? Okolice Czarnego Piątku to niemal co roku świetne okazje do zakupu sprzętu fotograficznego w dobrej cenie. Ale mamy wakacje, a i tu sprzęt fotograficzny jest bardzo przydatny.

Promocja trwa do 31 sierpnia 2022 roku i obejmuje bardzo dużą część asortymentu Canona. A konkretnie, aparaty:

Obiektywy RF:

Obiektywy EF:

oraz drukarkę Selphy Qauare XQ10 ze zwrotem w kwocie 90 zł.

Jak skorzystać z promocji?

Punkt pierwszy – kupujemy produkt objęty promocją w wybranym punkcie sprzedaży. Cashback obejmuje tylko jedną sztukę produktu zakupioną przez daną osobę lub firmę. Więc do zakupów warto zatrudnić rodzinę lub znajomych. W przypadku zakupu zestawu aparat + obiektyw zwrot dostaniemy tylko za aparat.

Następnie z opakowania wycinamy numer seryjny i kod kreskowy, a kolorowy skan przesyłamy poprzez formularz zgłoszeniowy. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od zakupu. Później pozostaje tylko czekać na przelew od Canona.