Wideorecenzja Canon RF 1200mm F8L IS USM – uwierzysz, że to najmniejszy obiektyw w swojej klasie?

Canon RF 1200 F8L IS USM to jeden z tych obiektywów, obok których nie można przejść obojętnie. Dosłownie i pod każdym względem. A jak wygląda praca z tym sprzętem? To zobaczycie w naszym materiale.

Wideo z testu Canon RF 1200mm F8L IS USM

Obiektywy takie jak Canon RF 1200 F8L IS USM zostają w pamięci, ale i historii na długo. To sprzęt z kategorii tych NAJ. Najbardziej ekstremalnych pod wieloma względami. W tym przypadku mówimy o najlżejszym sprzęcie w swojej klasie i najwyższej ogniskowej wśród aparatów bezlusterkowych.

Czytaj też: Wideorecenzja Asus ROG Flow Z13. To tylko wygląda jak niepozorny tablet

To obiektyw, obok którego dosłownie nie da się przejść obojętnie. Idę o zakład, że dzieci z wycieczek szkolnych, które w dniu nagrywania poniższego materiału zwiedzały warszawską starówkę, zapytane o to, co zapamiętały najbardziej powiedzą – takich dwóch panów z długą lufą. Zaniepokojonych rodziców uspokajam, to tylko my, a z tą lufą to nie tak jak myślicie.

Canon RF 1200mm F8L IS USM wzbudza ogromne zainteresowanie osób całkowicie postronnych, ale i entuzjastów fotografii. I słusznie, bo… Zresztą zobaczcie sami.

Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcia wykonane obiektywem, znajdziesz je w tym materiale.