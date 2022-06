Nadchodzą jeszcze lepsze pamięci DRAM na bazie EUV. Micron wyjawił plan

W czerwcu 2021 roku informowaliśmy, że firma Micron pokazała swoje 176-wartwowe NAND i pochwaliła się dostawą pierwszych DRAM wykonanych z wykorzystaniem procesu 1α. Dziś mamy dla Was kontynuację tych informacji, bo szczegóły na temat tego, jak wypadnie w praktyce proces 1-gamma Microna, który ma zapewnić światu jeszcze lepsze pamięci operacyjne. Dlaczego? Bo będą to pierwsze DRAM na bazie EUV.

Proces 1-gamma Microna wprowadzi do produkcji DRAM litografię EUV

Przed rokiem pierwsze dostarczone pamięci LPDDR4x i DDR4 oparte na 1α (1-alfa) były uznawane za najbardziej zaawansowane. Nie bez powodu, bo ten proces produkcji Micron określał mianem najlepszego, który dodatkowo zapewniał układom DRAM znaczące ulepszenia pod kątem gęstości (o 40%), ogólnej stabilności, wydajności i zużycia energii (o 20%). Firma ciągle go wykorzystuje, co oznacza, że nadal korzysta z technologii DUV.

Obecny węzeł 1-alfa Microna jest oparty na technologii DUV, która zapewne pozostanie jeszcze z fabrykami firmy na długo. Wiemy, że w planach producenta jest przejście z 1-alfa na 1-beta, 1-delta i wreszcie 1-gamma. Za tymi określeniami na podstawie greckiego alfabetu kryje się zarówno zaawansowanie technologiczne, jak i (co najważniejsze) nanometrowa skala dla poszczególnych tranzystorów. Micron odszedł dawniej od tej tradycyjnej, przez co nie wiemy, czy już teraz DRAM na bazie 1-alfa przekroczyły poziom 10–nm, czy może dokonają tego dopiero 1-beta.

Pewne jest jednak to, że na wykorzystanie technologii EUV (w miejscu DUV) poczekamy sobie jeszcze długo, bo jeśli nie do węzła 1-delta, to do 1-gamma. Wprawdzie oficjalne ogłoszenia w formie roadmapy wskazują na wprowadzenie naświetlania krzemu zgodnie z zasadami EUV (Extreme Ultraviolet) już w 1-delta, ale od dawna krążą pogłoski, że najpewniej dojdzie do opóźnienia wprowadzenia tej litografii właśnie do procesu 1-gamma. Będzie to innowacyjne, bo litografia EUV jest już od lat stosowana przy produkcji zaawansowanych układów logicznych, ale nie doczekała się jeszcze zastosowania na poletku DRAM.

Z najnowszego ogłoszenia wynika, że Micron rozpocznie podbój świata swoimi DRAM zupełnie nowej generacji (wykonywanych z wykorzystaniem EUV) w Tajwanie. Obecnie to tam firma planuje przeprowadzić proces modernizacyjny zakładów produkcyjnych, a następnie (najpewniej) unowocześniać placówki w Singapurze, Japonii, Chinach czy rodzimych Stanach Zjednoczonych.