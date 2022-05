Obniżki cen kart graficznych trwają. Tak prezentuje się obecna sytuacja

Na horyzoncie widać już karty graficzne nowej generacji, więc to najwyższy czas, aby te obecne, które są na rynku już prawie dwa lata, zaczęły kosztować tyle, ile powinny. Na całe szczęście od grudnia ubiegłego roku obniżki cen kart graficznych trwają i choć obecnie zwalniają, średnia podawana w raporcie 3DCenter zbliża się powoli do magicznej bariery 100%. Ważne jest jednak to, że niektóre modele już ją pobiły.

Jak prezentuje się obecna sytuacja na rynku, jako że obniżki cen kart graficznych ciągle trwają?

Dla przypomnienia, 3DCenter z wykorzystaniem agregatora Geizhals zbiera dane ze sklepów w Niemczech i Austrii, generując zestawienie tego, jak prezentują się tam ceny kart graficznych. Nie jest to więc idealny wyznacznik na obecną sytuację, ale najlepszy, do jakiego mamy dostęp. W Polsce sprawa ma się inaczej (niekoniecznie gorzej) przez fakt, że korzystamy z własnej waluty, a nie euro oraz przez wyższy podatek VAT (19% vs 23%).

Według najnowszych danych (na 29 maja 2022 roku), trend spadkowy nieco przyspieszył. Średnie ceny za GeForce RTX 3000 wynoszą obecnie 106% cen detalicznych (MSRP), a za Radeony RX 6000 mniej, bo 102%. Te cyfry nie oddają jednak tego, co najważniejsze – faktu, że podstawowe karty, będące tymi najczęściej kupowanymi przez większość graczy, nadal są najdroższe.

Mowa tutaj o GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 i RTX 3080 oraz Radeon RX 6700, RX 6800 i RX 6800 XT. Rekordziści to kolejno GeForce RTX 3060 Ti (21% ponad MSRP) i Radeon RX 6800 (35% ponad MSRP), a po drugiej stronie spektrum mamy RX 6500 XT (19% poniżej MSRP) oraz GeForce RTX 3090 Ti/RTX 3080 Ti (10% poniżej MSRP).

Teoretycznie więc w wielu przypadkach bardziej opłacalne będzie kupno wydajniejszej karty graficznej (pod kątem surowego stosunku wydajność/cena), co tyczy się zwłaszcza RTX 3080 Ti. Warto też zauważyć, że karty graficzne AMD tanieją obecnie szybciej, a wspomniane najpopularniejsze modele również tanieją, ale nie widać tego aż tak bardzo, bo ich cena zawsze była ponadprzeciętnie wygórowana.