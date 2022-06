Test wentylatorów Enermax HF120 ARGB White 3 Pack

Enermax HF120 ARGB White 3 Pack to kolejne wentylatory oferujące podświetlenie ARGB. Jak wypadną pod względem wydajności i głośności?

Specyfikacja Enermax HF120 ARGB White 3 Pack

Wymiary: 120 x 120 x 25 mm

Maksymalna prędkość: 1600 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 72,1 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,98 mmH2O

Maksymalna głośność: 27 dBA

MTBF: 50000 h

Gwarancja: 2 lata

Cena: 190 zł

Wygląd i opis Enermax HF120 ARGB White 3 Pack

W zestawie znajdziemy instrukcję, śrubki, opaski zaciskowe, kabel ARGB, kabel 3x 4-pin -> 1x 4-pin, 4-pin -> Molex, kontroler ARGB. Dodatki tak naprawdę wyczerpują temat – są wszystkie możliwe. Kontroler ARGB zasilany jest ze złącza SATA. Kabel ARGB pozwala na podłączenie wszystkich śmigieł do jednego złącza ARGB (jednakże nie musicie z tego korzystać – złącza ARGB przy wentylatorach są z końcówką męską i żeńską). Jest również kabel pozwalający na ich podłączenie do jednego złącza 4-pin. Możecie też skorzystać z przejściówki na Molex i zasilać je bezpośrednio z zasilacza. Szkoda tylko, że te wszystkie elementy są czarne, ale i tak kable zostaną ukryte za płytą główną i nie powinno być ich widać.

Śmigła mają po 9 łopatek ze specjalnymi wypukłościami, które mają za zadanie zwiększać ciśnienie i przepływ powietrza. Po bokach, w miejscu przykręcania, znajdują się antywbiracyjne nakładki. Z wentylatorów wychodzą dwa kable – 4-pin PWM oraz ARGB z końcówką męską i żeńską. Podświetlenie wentylatorów możecie więc połączyć bezpośrednio ze sobą, bez konieczności używania dołączonego kabla. Ramka jest kwadratowa i tym razem nie mamy do czynienia z innym rozwiązanie. Jakość wykonania śmigieł jest również bardzo dobra i ciężko tutaj coś im zarzucić.

Wentylatory mają po 12 diod LED, które świetnie wyglądają. Efekty ARGB są naprawdę bardzo fajne w szczególności w połączeniu z białym kolorem. W dopasowanej kolorystycznie obudowie wraz z odpowiednimi podzespołami będą one naprawdę świetnie się prezentowały.

Jak przeprowadziłem testy?

W testach wykorzystałem anemometr Voltcraft PL-130AN oraz decybelomierz Voltcraft SL-100.

Wentylator umieściłem w tubie o długości 250 mm i średnicy 75 mm. Na drugim końcu tuby został zainstalowałem anemometr. Wyniki zanotowałem po ustabilizowaniu się przepływu.

Testy głośności wykonałem z odległości 200 mm, głośność tła była równa 33 dBA.

Testy

Wyniki wydajności są całkiem niezłe. Wentylatory są w czołówce spośród 120 mm konstrukcji (oczywiście na testowanych obrotach) i zapewniają naprawdę dobry przepływ powietrza. Spokojnie więc możecie je zamontować w obudowie i cieszyć się nie tylko świetnym wyglądem, ale również dobrą wydajnością.

Wentylatory nie należy jednak do najcichszych. Na maksymalnych obrotach będzie trochę głośno, ale na 1200 RPM powinno być już dobrze. Mimo wszystko tutaj konkurencja potrafi być cichsza. Na 800 RPM śmigieł na pewno nie usłyszycie. Generalnie wentylatory mogły by być trochę cichsze, ale nie jest tutaj również źle.

Test Enermax HF120 ARGB White 3 Pack – podsumowanie

Enermax HF120 ARGB White 3 Pack kupicie za ok. 190 zł. W tej cenie są to zdecydowanie warte polecenia wentylatory. Producent dodaje do nich sporo akcesoriów, więc możecie z nimi zrobić co praktycznie chcecie. Można je podłączyć pod jedno złącze 4-pin PWM czy ARGB, a nawet skorzystać z dołączonego kontrolera.

Wygląd również jest znakomity. Połączenie białego z podświetleniem ARGB wygląda znakomicie i nie mam wątpliwości, że może się to podobać. W testach wydajności śmigła wypadły bardzo dobrze, choć mogły by być troszeczkę cichsze na maksymalnych obrotach i 1200 RPM. Ale pod tym względem nie jest wyjątkowo źle i konkurencja potrafi też być głośniejsza.

Moim zdaniem warto więc zainteresować się Enermax HF120 ARGB White 3 Pack. Nie jest to zbyt drogi zestaw i powinniście być z niego zadowoleni.