Test obudowy Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint

Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint to przedstawiciel nowej budżetowej serii obudów. Jak wyciszana wersja wypadnie w testach?

Co otrzymujemy wraz z Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint?

Dodatki są całkowicie podstawowe i obejmują instrukcję, opaski zaciskowe oraz śrubki. Instrukcja jak zawsze u Fractala jest świetna i opisuje każdy aspekt sprzętu. przy budżetowym produkcie nie ma też co oczekiwać większej ilości akcesorii.

Wygląd zewnętrzny Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint

Obudowa ma wymiary 474 x 215 x 454 mm. Zmieścicie w niej płyty główne ATX, micro ATX i mini ITX. Na rynek trafi sporo różnych odmian serii Pop. Oprócz Silent będzie też Air, Mini Air, XL Air, Mini Silent czy XL Silent. Jest więc w czym wybierać.

Przedni panel jest cały zabudowany. Jedyne miejsce, skąd wentylatory mogą brać powietrze, znajduje się po prawej stronie. Nie ma tu też żadnego filtru z prawdziwego zdarzenia. Na samym dole znajdziemy też dwa miejsca na urządzenia 5,25 cala. Rozwiązanie na pewno jest ciekawe i w niektórych przypadkach może się przydać. Jeśli będziecie chcieli zamontować napęd to konieczny będzie demontaż jednego z miejsc na dyski. Jest tu także dodany pojemnik, w którym możecie trzymać np. śrubki.

Po wewnętrznej stronie panelu Fractal umieścił materiał, który ma za zadanie wyciszać obudowę. Z przodu jest też miejsce na dwa wentylatory 120/140 mm. Mamy tutaj zamontowane dwa śmigła Aspect 12 o maksymalnej prędkości 1200 RPM, przepływie 32 CFM, ciśnieniu 1,20 mmH2O i głośności 18,3 dBA. Są one zasilane ze złączy 3-pin i mają końcówki męskie i żeńskie, więc możecie je złączyć i jednym złączem podłączyć pod płytę.

Góra jest cała zbudowana i pod nią ponownie znajdziemy wyciszający materiał. Blisko przodu jest panel wejścia/wyjścia. Do dyspozycji mamy 2x USB 3.0, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki. Jest też miejsce na USB-C, które można dokupić jeśli go potrzebujecie. Warto też zwrócić uwagę, że nie ma przycisku reset.

Lewy bok to szkło hartowane a prawy to blach z ponownie wyciszanym wyłożeniem. Oba zabezpieczane są poprzez dwie szybkośrubki.

Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint stoi na czterech nóżkach i nie ślizga się po panelach. Pod zasilaczem znajduje się filtr przeciwkurzowy z wygodną rączką.

Tył jest tak naprawdę standardowy. Mamy więc na dole miejsce na zasilacz, wyżej 7 zaślepek PCI mocowanych na szybkośrubki, a na samej górze 120 mm wentylator, model dokładnie ten sam co z przodu.

Wygląd wewnętrzny Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint

Zarządzanie okablowaniem jest ponownie dosyć typowe. Mamy więc sporo otworów na przeciągnięcie kabli, a z tyłu są opaski na rzepy oraz miejsca na opaski zaciskowe. Miejsca jest od ok. 20 mm do ok. 30 mm, więc naprawdę sporo. Nie będziecie więc mieli problemów z ułożeniem okablowania ani domknięciem boku.

Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint ma metalową piwnicę. Sa na nim otwory na okablowanie oraz miejsce, w którym możecie zamontować dyski 2,5 cala. W samej piwnicy zmieścicie 170 mm zasilacz (stawiany na antywibracyjnych nóżkach), urządzenia 5,25 cala oraz dwa dyski 2,5/3,5 cala.

W obudowie zmieścicie łącznie 3 dyski 2,5/3,5 cala i cztery 2,5 cala, ale miejsc montażowym mamy dołączone po dwa. Jeśli potrzebujecie więcej to musicie je dokupić. Karta graficzna może mieć długość 380 mm, a chłodzenie procesora wysokość 170 mm.

Odnośnie chłodzenia cieczą to z przodu zmieścicie radiator do 280 mm (140 i 280 może mieć szerokość maks. 145 mm) i z tyłu 120 mm. Góra jest zabudowa, więc tam nie ma żadnego miejsca.

Montaż podzespołów w Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint

Montaż jest bardzo typowy i nie sprawił żadnych problemów. Okablowanie można łatwo ukryć z tyłu i ładnie je ułożyć. Nie ma też żadnych dziwnych rozwiązań więc pod tym względem skrzynka wypada naprawdę fajnie.

Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint nie wyróżnia się niczym pod względem wyglądu. Jest cała czarna, zabudowana i jeśli nie zależy Wam na podświetleniu czy innych rzucających się w oczy rozwiązaniach to będziecie z tego zadowoleni.

Zebrane najważniejsze parametry

Wymiary: 474 x 215 x 454 mm

Waga: b.d.

Obsługiwane płyty: ATX / micro ATX / mini ITX

Zatoki zewnętrzne 5,25 cala: 2

Zatoki wewnętrzne 2,5 i 3,5 cala: 3x 2,5/3,5 cala (2 dodane), 4x 2,5 cala (2 dodane),

Maksymalna długość karty graficznej: 380 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 170 mm

Maksymalna długość zasilacza: 170 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 3x 120 m lub 2x 140 mm + 1x 120 mm

Dołączone wentylatory: 3x Aspect 12

Miejsca na chłodnicę: przód: do 280 mm, tył do 120 mm,

Złącza na przednim panelu: 2x USB 3.0, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki

Gwarancja: 2 lata

Jak przeprowadziłem testy?

Wentylatory na karcie graficznej ustawiłem na 50% maksymalnych obrotów. Wentylator na chłodzeniu procesora ustawiłem na 100% maksymalnych obrotów. Wentylatory w obudowie również działały na 100% maksymalnych obrotów. Dysk zamontowałem przy wykorzystaniu dołączonego do płyty radiatora. Głośność zmierzyłem z odległości 20 cm od środka lewego boku – był on oczywiście zamknięty. Testy obciążeniowe przeprowadziłem przy wykorzystaniu programów Cinebench R23 + FurMark + CrystalDiskMark. Temperatura otoczenia wynosiła 22°C. Pokazane na wykresach temperatury to maksymalne wartości uzyskane podczas testów.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-12600K Chłodzenie Scythe Mugen 5 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z690 Aorus Ultra Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) Pamięć RAM Kingston Fury 2x 16 GB 5200 MHz CL40 M.2 LiteOn MU X1 256 GB Zasilacz Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Monitor AOC G2868PQU

Testy Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint

Temperatury są zgodnie z oczekiwaniami wysokie. Najbardziej odstaje temperatura procesora, który naprawdę mocno się nagrzewa. Z pozostałymi nie jest tak źle, ale obudowa zdecydowania stawia na wyciszenie kosztem wydajności i temperatur.

Całość jest zdecydowanie bardzo cicha. Wyciszenie zdecydowanie działa i jeśli na tym Wam zależy to na pewno będziecie zadowoleni.

Warto też zwrócić uwagę na wyniki modelu Air, który również jest obecny na wykresach. Jest on trochę głośniejszy, ale za to temperatury procesora są znacznie lepsze.

Test Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint – podsumowanie

Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint to konstrukcja zdecydowanie przeznaczona dla osób, którym zależy na ciszy kosztem nawet wyższych temperatur. Obudowa jest jedną z najcichszych w zestawieniu i zdecydowanie pod tym względem nie będzie Wam przeszkadzała. Szkoda tylko, że zabudowana konstrukcja naprawdę powoduje dosyć słabe wyniki temperatury procesora.

Poza tym obudowa jest dobrze wykonana, oferuje też dobry system zarządzania okablowaniem. Design jest dosyć prosty, ale jeśli nie lubicie RGB to może Wam przypaść do gustu. Nie zabrakło miejsca na sporą kartę graficzną czy nawet urządzeń 5,25 cala. Oferowane złącza są standardowe, ale jeśli potrzebujecie USB-C to możecie je dokupić.

Skrzynka powinna przy tym wszystkim kosztować ok. 79,99 euro czyli ok. 370 zł. Jeśli więc szukacie dobrze wykonanej wyciszanej obudowy to w tej cenie powinniście być z niej zadowoleni.