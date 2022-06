Irytują Cię wyskakujące komunikaty z witryn internetowych? Google Chrome zrobi z nimi porządek

Google Chrome jest najczęściej wykorzystywaną przeglądarką na świecie. Z tym trudno się kłócić, bo wedle danych, ma przeszło 60% udziału na rynku zarówno komputerowym, jak i mobilnym. Nic więc dziwnego, że gigant z Mountain View stale ją ulepsza i o ile nie wszystkie nowości są przydatne, tak ta, którą teraz ogłoszono – z pewnością.

Chcemy poznać Twoją lokalizację. Możemy wysłać Ci powiadomienia? Tego typu wyskakujące okienka witają nas co i rusz, gdy wchodzimy na różne witryny internetowe. Najczęściej większość z nas odmawia, ale te, przy kolejnych wizytach i tak potrafią znów się pojawić. To, przyznajmy szczerze, bardzo irytujące.

Google Chrome dostanie funkcję, która automatycznie zablokuje denerwujące powiadomienia wysyłane przez witryny internetowe

W swoich produktach Google od dawna wykorzystuje model uczenia maszynowego, ulepszający działanie aplikacji i innych usług firmy. Teraz w przeglądarce Chrome, model uczenia maszynowego będzie mógł autonomicznie blokować monity i powiadomienia ze stron internetowych. Będzie to działało na podstawie naszych poprzednich wyborów. Jeśli zwykle odmawiamy dostępu do lokalizacji i nie chcemy, by witryny informowały nas o swoich nowościach – przeglądarka w przyszłości podejmie takie same wybory za nas. Dotyczy to zarówno witryn, które już odwiedziliśmy, ale też tych nowych.

Dzięki temu będziemy mogli przeglądać strony internetowe bez żadnych zakłóceń i bez irytowania się wyskakującymi okienkami. Co istotne, firma podkreśliła, że wszystko odbywać się będzie w całości na naszym urządzeniu, co oznacza, że prognozy uczenia maszynowego zebrane na naszym sprzęcie, nie zostaną przesłane do firmy.

Kiedy ta nowość trafi do przeglądarki? W następnej wersji, co oznacza, że pojawi się wraz z Chrome 103, który wejdzie do stabilnego kanału już 21 czerwca.