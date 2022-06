Mapy Google pozwolą sprawdzić jakość powietrza. Niestety, nie u nas

Już od dawna Mapy Google nie są tylko aplikacją do nawigacji. Teraz oferują znacznie więcej funkcjonalności, z których wiele osób korzysta niemalże codziennie, bo można tam sprawdzić najbliższe restauracje, zabytki, znaleźć tańsze paliwo czy odnaleźć zaparkowane niedaleko hulajnogi. Oczywiście, nie wszystkie te funkcjonalności są dostępne w naszym kraju, tak samo zresztą jak nowość, którą dodało Google.

Z okazji zbliżających się wakacji, Mapy Google dostają nową funkcję – możliwość sprawdzenia jakości powietrza

Po tym, jak Wrocław zajął niechlubne 3 miejsce w rankingu miast z najwyższym poziomem smogu, zaczęłam regularnie sprawdzać jakość powietrza przed wyjściem z domu. Do tego wykorzystuję różne strony internetowe, w zależności co akurat się wyświetli w wyszukiwarce. Google najwyraźniej wie, że podobny nawyk ma też o wiele więcej osób (lub powinno go mieć), dlatego postanowiło dodać tę funkcję do swoich Map, by przy okazji planowania wyprawy, można było też dowiedzieć się, czy aby na pewno będzie to bezpieczne.

Funkcja dostępna będzie (przynajmniej na razie) tylko dla użytkowników z USA, a dane widoczne w aplikacji pochodzą od zaufanych agencji rządowych, w tym Agencji Ochrony Środowiska (EPA), a także z PurpleAir, taniej sieci czujników, która zapewnia lokalny obraz warunków. Mapy Google pokażą liczby AQI lub indeksu jakości powietrza, wraz ze wskazówkami dotyczącymi aktywności na świeżym powietrzu, kiedy informacje były ostatnio aktualizowane, a także linki, aby dowiedzieć się więcej.

Informacje o jakości powietrza będzie można dodać do mapy przy pomocy opcji Jakość powietrza w sekcji Szczegóły mapy. Dzięki temu, przed wyjściem z domu, zwłaszcza podczas zbliżającego się urlopu, użytkownicy będą mogli bezpiecznie zaplanować swój wypad czerpiąc informacje z zaufanego i wiarygodnego źródła.

Jak już wspomnieliśmy, poza Mapy Google poza Stanami Zjednoczonymi nie dostaną tej funkcji, a Google w swoim ogłoszeniu nie wspomniało o planach rozszerzenia jej dostępności. Warto jednak pamiętać, że to jeszcze nie oznacza jej braku w przyszłości, bo z czasem firma może udostępnić ją także w innych krajach.