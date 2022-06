Motorola powiększa ofertę o dwa kolejne smartfony. Oto moto g62 i moto g42

Rodzina moto g stale się powiększa, bo Motorola dba o to, by klienci mieli naprawdę szeroki (i trudny do ogarnięcia) wybór. Tym razem zaprezentowano dwa niedrogie modele – moto g62 i moto g42, które wyposażono w solidne baterie. Jednak co jeszcze oferują? Sprawdźmy.

Na razie moto g62 i moto g42 zostały tylko zapowiedziane, ale w najbliższych tygodniach trafią na kilka rynków, w tym także do Europy, więc wkrótce powinniśmy poznać szczegóły cen, bo te na razie są tajemnicą.

A jak prezentuje się specyfikacja moto g62 i moto g42? Właściwie – dość typowo, jak dla Motoroli

Po tych dwóch smartfonach nie ma co oczekiwać jakichś większych rewolucji. To niedrogie modele, ale jednak nie takie podstawowe, jak mogłoby się wydawać.

Motorola moto g42 Motorola moto g62

Zacznijmy najpierw od tego, co je łączy. Oba wyposażono w pojemną baterię 5000 mAh obsługującą szybkie ładowanie z mocą 20 W. W obu znalazła się też ta sama konfiguracja aparatów, która obejmuje 16-megapikselową kamerkę do selfie i potrójny układ z jednostką główną 50 Mpix, ultraszerokokątną 8 Mpix i czujnikiem makro 2 Mpix. Oba dostępne będą w konfiguracji pamięci 4/128 GB. moto g62 i moto g42 oferują ponadto Androida 12, boczny skaner linii papilarnych, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i możliwość rozszerzenia pamięci przy pomocy karty microSD. W obu smartfonach dostajemy też dostajemy też dwa głośniki z obsługą Dolby Atmos.

Motorola moto g42

Mimo kilku podobieństw, moto G42 jest dużo bardziej budżetowym smartfonem. Napędza go układ Snapdragon 680 bez modemu 4G. 6,4-calowy panel OLED oferuje rozdzielczość FHD+ i bardzo podstawową częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz. Ten model dostępny będzie w kolorze niebieskim i różowym.

Motorola moto g62

W przypadku moto g62 mamy już nieco większy, bo 6,5-calowy ekran LCD również o rozdzielczości FHD+, ale za to z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Motorola umieściła w nim SoC Snapdragon 480+ zintegrowany z modemem 5G. moto G62 wejdzie do sprzedaży w dwóch kolorach – grafitowym i zielonym.