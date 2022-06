Huawei Enjoy 50 to kolejny budżetowiec producenta, którego jedyną zaletą jest bardzo pojemna bateria

Huawei rozszerza serię Enjoy o kolejny (niekoniecznie potrzebny) model. W Chinach zadebiutował właśnie Huawei Enjoy 50, średniopółkowy smartfon, któremu teraz przyjrzymy się bliżej.

W ubiegłym roku Huawei wprowadził w Chinach takie modele jak Enjoy 20 5G, Enjoy 20 Plus 5G, Enjoy 20 SE i Enjoy 20 Pro, zaś teraz, pomijając Enjoy 30 i 40, prezentuje Enjoy 50. Skąd taki przeskok w numeracji? Tego nie wiemy, jednak wiemy coś innego – co do zaoferowania ma ten smartfon.

Gigantyczna bateria to największa ( i w zasadzie jedyna) zaleta Huawei Enjoy 50

Skoro już o tym wspominamy, to możemy od tego zacząć. Baterii w tym modelu pozazdrościć mogą praktycznie wszystkie flagowce, bo ogniwo ma pojemność 6000 mAh. Niestety minusem może być ładowanie, które przy mocy 22,5 W trochę zapewne potrwa. Enjoy 50 napędza ośmiordzeniowy procesor 2,0 GHz. Producent nie określił konkretnego układu, ale wedle spekulacji, jest to dość stary Kirin 710A wspierany przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej.

Na pokładzie znalazł się duży, 6,75-calowy panel PS LCD o rozdzielczości HD+ 720 x 1600 pikseli, proporcjach 20:9 i gęstości pikseli 260 ppi. By zapewnić bezpieczeństwo, smartfon obsługuje rozpoznawanie twarzy, ma też skaner linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania umieszczonym z boku. We wcięciu w kształcie litery „u” umieszczono 8-megapikselowy aparat do selfie, zaś z tyłu znajdziemy podwójną konfigurację z 13-megapikselowym czujnikiem głównym i pomocnicze „oczko” 2 Mpix. Nie zabrakło tutaj Bluetooth 5.1, GPSa, portu USB-C i gniazda słuchawkowego 3,5 mm. Huawei Enjoy 50 działa pod kontrolą HarmonyOS 2.

Jak więc możecie sami zauważyć, dużo ten telefon do zaoferowania nie ma. Specyfikacja jest bardzo budżetowa, ale cena już nieco mniej. Przy takich możliwościach powinna być znacznie niższa, wtedy faktycznie ktoś mógłby się na niego skusić.

Cena?

Do sprzedaży wejdą trzy warianty konfiguracji pamięci: