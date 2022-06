Wyciekły rendery realme C30. Konstrukcja tego smartfona jest dość unikatowa

Wedle doniesień, już wkrótce realme wprowadzi na rynek kolejny smartfon, tym razem będzie to realme C30. Dzięki najnowszym przeciekom znamy nie tylko jego specyfikację, ale również konstrukcję, bo rendery ujawniły nam wygląd tego modelu, z którego najciekawszym elementem jest z pewnością tył.

Tym razem realme postanowiło nieco zaszaleć z designem swojego nowego budżetowca, dodając mu prążkowane plecki, które – co trzeba przyznać – prezentują się naprawdę ładnie, nawet w połączeniu z wyspą aparatów z pojedynczym czujnikiem. Osoby sięgające po realme C30 z pewnością nie będą wstydzić się wyciągać go z kieszeni. O ile jednak tył jest bardzo charakterystyczny, tak przód raczej nie przykuwa wzroku. Mamy tu bowiem płaski ekran z wcięciem w kształcie kropli wody, w którym znalazł się aparat do selfie, a także dość grubą ramkę dolną. Na dole umieszczono głośnik, mikrofon, wejście słuchawkowe 3,5 mm i niestety, port microUSB. Rozumiemy, że to budżetowiec, ale…

Czytaj też: realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12. Czy Dawid okaże się szybszy od Goliata?

Co, oprócz wyglądu, ma do zaoferowania realme C30?

Jak już wspomnieliśmy, jest to model z niskiej półki, więc nie ma co spodziewać się po nim jakichś rewolucji – ma zapewniać podstawowe funkcjonalności i taka też jest jego specyfikacja. Producent wyposażył go więc w 6,58-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości FHD+. Przecieki nie ujawniają częstotliwości odświeżania, jednak jesteśmy prawie pewni, że będzie to 60 Hz.

Czytaj też: Test realme GT NEO 3 150W – ładowanie tak szybkie, że aż uwiecznione w nazwie

Napędzi go prawdopodobnie układ od Unisoc, choć i tutaj nie mamy konkretów co do modelu. Wiemy natomiast, że pojawi się na indyjskim rynku w dwóch konfiguracjach pamięci – 2 GB RAM + 32 GB pamięci i 3 GB RAM + 32 GB pamięci. realme umieści w tym smartfonie pojemną baterię 5000 mAh obsługującą ładowanie z mocą 10W, system operacyjny Android Go i nakładkę realme UI.

Czytaj też: Wielka wyspa aparatów i logo Leica, czyli Xiaomi 12 Ultra na nowych renderach

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to jak już wspomnieliśmy wyżej – z tyłu znajduje się pojedynczy czujnik o rozdzielczości 13 Mpix, zaś z przodu 5-megapikselowy aparat do selfie.

Jak więc widzicie, specyfikacja jest bardzo budżetowa, ale przynajmniej smartfon wygląda bardzo ładnie. Spodziewamy się, że zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu i pojawi się na rynku w trzech kolorach – Denim Black, Lake Blue i Bamboo Green (dwa ostatnie warianty widoczne są na renderach). Cena realme C30 pozostaje nieznana.