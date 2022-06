realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12. Czy Dawid okaże się szybszy od Goliata?

Dziś, czyli 8 czerwca został zaprezentowany nowy smartfon marki obecnej na polskim rynku już od ponad 2 lat – realme GT NEO 3 150W. Producent, poza prędkością ładowania chwali się jeszcze wieloma innymi aspektami nowego modelu, dlatego stwierdziliśmy, że warto byłoby go sprawdzić w bezpośrednim porównaniu z telefonem z wysokiej półki. Wybór padł na Xiaomi 12, telefon o kilkaset złotych droższy. Czy „Dawid” wyjdzie cało z konfrontacji z „Goliatem”? Zapraszam na pojedynek realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12.

Specyfikacja realme GT NEO 3 150W

Wymiary: 163,3 × 75,6 × 8,2 mm, 188 gram

Procesor: Dimensity 8100 5G

Układ graficzny: Mali-G610 MC6

Pamięć RAM: 8 / 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB (UFS 3.1)

Ekran: 6,7 cala, Super Amoled, 2400 x 1080 (20/9), 120 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

System: Android 12 z realme UI 3.0

Łączność: Dual SIM, 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB C, NFC

Nawigacja: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

Moduły dodatkowe: czytnik linii papilarnych, skaner twarzy, głośniki stereo, Dolby Atmos

Aparat główny: 50 Mpix (f/1.88, OiS) + 8 Mpix (f/2.25, 119°) + 2 Mpix (f/2.4) + podwójna dioda doświetlająca

Aparat przedni: 16 Mpix (f/2.45)

Bateria: 4500 mAh

Ładowanie: Ultra Dart 150 W

Wersje kolorystyczne: Nitro Blue, Sprint White, Asphalt Black

Cena na początku czerwca 2022 r.: 3299 zł

Specyfikacja Xiaomi 12

Wymiary: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, 180 gram

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (1 × Prime core X2 do 3.0GHz, 3 × Gold core A710 do 2.5GHz, 4 × Silver core A510 do 1.8GHz)

Układ graficzny: Adreno 730

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 / 256 GB (UFS 3.1)

Ekran: 6,28 cala, Amoled, 2400 x 1080 (20/9), 120 Hz, HDR 10+, DCI-P3, szkło Corning Gorilla Glass Victus

System: Android 12 z MIUI 13

Łączność: Dual SIM, 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB C, NFC, IrDA

Nawigacja: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC, SAP

Moduły dodatkowe: czytnik linii papilarnych, skaner twarzy, głośniki stereo harman/kardon

Aparat główny: 50 Mpix (f/1.88, OiS) + 13 Mpix (f/2.4, 123°) + 5 Mpix (f/2.4) + podwójna dioda doświetlająca

Aparat przedni: 32 Mpix (f/2.45)

Bateria: 4500 mAh

Ładowanie: przewodowe 67 W, bezprzewodowe 50 W, zwrotne 10 W

Wersje kolorystyczne: Blue, Purple, Grey

Cena na początku czerwca 2022 r.: 3799 zł (8/128 GB) lub 3999 zł (8/256 GB)

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12 – design i jakość wykonania

Xiaomi 12 jest zdecydowanie mniejszym, poręczniejszym i lżejszym smartfonem. Wystarczy spojrzeć na czyste parametry. Nie jest to jednak różnica monstrualna, a osoby lubiące duże ekrany prawdopodobnie wręcz chętniej sięgną po realme GT NEO 3 150W. Na plus dla każdego z urządzeń należy zaliczyć odporność na odciski palców, a na minus – brak wodoszczelności.

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12

Pod kątem designu oba smartfony różnią się zasadniczo. Projektanci Xiaomi 12 stawiali na elegancję i styl, który przypadnie do gustu także kobietom, natomiast w przypadku realme GT NEO 3 150W w oczy rzucają się przede wszystkim dwa paski biegnące przez całą tylną obudowę. Kojarzą się one ewidentnie z malowaniami samochodów wyścigowych, taki synonim prędkości. Co kto lubi.

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12

Jeśli chodzi o samą jakość wykonania to oczywiście przeważa tu Xiaomi 12, z uwagi na szkło Corning Gorilla Glass Victus. Konkurent jest zaopatrzony tylko w starszą wersję tego szkła, oznaczone cyferką „5”.

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12 – wyświetlacz

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12

W tej kategorii należy ogłosić remis, bowiem ekrany różnią się głównie wielkością. Reszta to detale. Nawet wcięcie na przednią kamerę jest w tym samym miejscu (pośrodku górnej krawędzi).

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12

Obydwa ekrany są świetne, obsługują 120 Hz odświeżanie i HDR10+. Mają taką samą rozdzielczość, proporcje i matryce wykonane w podobnej technologii. Niektórzy lubią większe, a inni mniejsze ekrany, także w tej kategorii, tak jak pisałem na początku – ogłaszam remis.

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12 – podzespoły i wydajność

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12

Kupując smartfon od realme dostajemy procesor Dimensity 8100 5G wraz z grafiką Mali-G610 MC6 oraz 8 lub 12 GB pamięci RAM. Z kolei wybierając Xiaomi 12 dostajemy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, grafikę Adreno 730 i 8 GB pamięci RAM. Na papierze i w benchmarkach lepiej prezentuje się zestaw z Xiaomi 12, co widać w poniższym zestawieniu:

Antutu Benchmark 9.3.8 – 966 759 pkt (Xiaomi) vs 820 773 pkt (realme)

3D Mark Sling Shot Extreme – Maxed Out! (Xiaomi) vs Maxed Out! (realme)

3D Mark Wild Life – 9634 pkt (Xiaomi) vs 5276 pkt (realme)

3D Mark Wild Life Extreme – 2597 pkt (Xiaomi) vs 1412 pkt (realme)

Nie ma jednak róży bez ognia (czy jakoś tak) 😉 . Mianowicie Xiaomi 12 podczas benchmarków lub grania w gry bardzo mocno się nagrzewa. Wręcz niepokojąco. Dodatkowo po nagrzaniu wyraźnie spada wydajność. W urządzeniu od realme również to występuje, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12 – wyposażenie

Pamięć na nasze dane jest podobna w obu smartfonach (256 GB), ale Xiaomi 12 można kupić również w wersji 128 GB. Niestety, obydwa smartfony nie obsługują kart pamięci.

Reszta wyposażenia jest bardzo podobna, z nieznaczną przewagą Xiaomi, z uwagi na nowszą wersję Bluetooth (5.2) oraz obecność portu podczerwieni, dzięki któremu możemy zmienić smartfon w pilot np. do telewizora.

Pod kątem zabezpieczeń obydwa urządzenia wypadają podobnie, czyli do wyboru hasła, wzory, czytnik linii papilarnych pod ekranem, skaner twarzy itd. Wszystko działa jak należy.

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12 – jakość dźwięku

Obydwa smartfony mają głośniki stereo i w obydwu przypadkach nie powalają one na kolana. Minimalna przewagę ma tu Xiaomi 12 z głośnikami sygnowanymi marką harman/kardon, bowiem w tym przypadku grają one po prostu równo. W przypadku realme górny głośnik gra niestety ciszej od dolnego.

Jakość dźwięku na słuchawkach również jest podobna, czyli dobra, ale nie powalająca. W obu przypadkach nie dostajemy złącza miniJack, także słuchawki podłączamy przez port USB C lub za pomocą Bluetooth. Jest za to system Dolby Atmos, dzięki któremu możemy dostosować barwę dźwięku do naszych preferencji.

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12 – możliwości fotograficzne i jakość zdjęć

W obydwu modelach moduły aparatów głównych składają się z trzech aparatów: podstawowych, szerokokątnych oraz makro. Na papierze aparaty podstawowe są takie same w obydwu modelach (i mają optyczną stabilizację obrazu), natomiast rozdzielczość matryc aparatów szerokokątnych i makro wypada korzystniej w Xiaomi 12. W obu smartfonach brakuje teleobiektywu, co w smartfonach za ponad 3000 zł jest pewnym niedopatrzeniem…

Za dnia jakość zdjęć w obu modelach jest bardzo dobra i wręcz porównywalna (w przypadku aparatu podstawowego i szerokokątnego)…

realme GT NEO 3 150W

Xiaomi 12

…ale w nocy sytuacja się komplikuje. Jaśniejsze są zdjęcia wykonane realme, ale niejednokrotnie mają widocznie zaniebieszczoną czerń, której nie uświadczymy w Xiaomi. Tryb Ultra Night również intensywniej działa w przypadku realme, ale to na zdjęciach wykonanych Xiaomi jest mniej szumów.

tryb auto tryb auto tryb Ultra Night tryb Ultra Night tryb auto tryb auto tryb Ultra Night tryb Ultra Night tryb auto tryb auto tryb Ultra Night tryb Ultra Night tryb auto tryb auto tryb Ultra Night tryb Ultra Night tryb auto tryb auto tryb Ultra Night tryb Ultra Night realme GT NEO 3 150W

tryb auto tryb auto tryb Ultra Night tryb Ultra Night tryb auto tryb auto tryb Ultra Night tryb Ultra Night tryb auto tryb auto tryb Ultra Night tryb Ultra Night tryb auto tryb auto tryb Ultra Night tryb Ultra Night tryb auto tryb auto tryb Ultra Night tryb Ultra Night Xiaomi 12

Jakość zdjęć makro to już jednak wyraźna przewaga Xiaomi 12.

realme GT NEO 3 150W

Xiaomi 12

Na papierze przedni aparat do selfie również prezentuje się lepiej w przypadku Xiaomi – 32 Mpix (f/2.45) vs 16 Mpix (f/2.45) – realme. W praktyce jakość zdjęć również jest lepsza w przypadku droższego modelu, ale realme GT NEO 3 150W nie odstaje tu zbyt mocno od konkurenta.

realme GT NEO 3 150W

Xiaomi 12

Filmy możemy kręcić z maksymalną rozdzielczością 8K przy 24 kl/s w przypadku Xiaomi 12 oraz 4K przy 60 kl/s w przypadku nowego smartfona od realme. W praktyce użyteczna rozdzielczość w obu przypadkach to i tak 4K przy 60 kl/s, bowiem w przypadku 8K w Xiaomi nagraniom po prostu bardzo brakuje płynności. Poza tym, jeśli chcemy nagrywać również aparatem szerokokątnym, w obu smartfonach musimy ograniczyć nasze „oczekiwania” do 1080p przy 30 kl/s…

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12 – szybkość ładowania (i bateria)

Przechodzimy teraz do kategorii, w której zdecydowanie wygrywa nowe realme. 150 W ładowanie pozwala na naładowanie 4500 mAh ogniwa w 14 minut! Z kolei w przypadku Xiaomi 12, 67 W ładowarka naładuje ogniwo o dokładnie takiej samej pojemności w 38 minut. Przepaść. Dla miłośników Xiaomi na osłodę pozostaje szybkie ładowanie bezprzewodowe i zwrotne.

Bateria w realme trzyma nieznacznie dłużej niż w przypadku Xiaomi (średnio to różnica kilku godzin), ale przy tak dużej prędkości ładowania, czas pracy baterii przestaje mieć duże znaczenie.

Kto wyszedł z tego starcia zwycięsko? Który smartfon warto kupić?

realme GT NEO 3 150W vs Xiaomi 12

W bezwzględnej kategorii jakości urządzenia wygrywa Xiaomi 12, bowiem w prawie wszystkich kategoriach albo wygrywa, albo remisuje z realme GT NEO 3 150W. Jedynie pod kątem prędkości ładowania przegrywa z kretesem z nowym smartfonem od realme.

Niemniej, biorąc pod uwagę cenę, która przemawia na korzyść realme GT NEO 3 150W, to zwycięstwo w kategoriach opłacalność i cena/jakość przypada już urządzeniu od realme. Xiaomi 12 w porównywalnej wersji pamięciowej jest od realme aż o 700 zł droższy.

Fakt, że urządzenie wyraźnie tańsze, w wielu aspektach jest w stanie dorównać (lub nawet przegonić) „giganta” jakim jest Xiaomi 12, pokazuje, jak duży postęp uczyniła marka realme w ostatnich latach. W tej cenie realme GT NEO 3 150W to smartfon zdecydowanie warty zakupu!

Materiał powstał przy współpracy z marką realme, ale zawiera subiektywne odczucia autora.