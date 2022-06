Niedrogie, lekkie i jeszcze lepsze od poprzedników, czyli premiera Huawei FreeBuds 5i

Huawei wprowadził na chiński rynek następcę ubiegłorocznych, bardzo udanych słuchawek FreeBuds 4i, czyli FreeBuds 5i. Jak można było się spodziewać, na pokładzie nie zabrakło ulepszeń, a same słuchawki, jak reklamuje producent, oferują doskonałą jakość dźwięku, wielotrybową redukcję szumów i technologię zapewniającą adaptację do uszu. Przyjrzyjmy się więc temu bliżej.

Specyfikacje Huawei Freebuds 5i

Słuchawki te charakteryzują się konstrukcją lżejszą od poprzednika i to o około. 1/4, bo ważą po 4,6 g, a ich wymiary wynoszą 30,9 x 23,9 x 21,7 mm. Pojemność baterii każdej ze słuchawek wynosi z kolei 55 mAh, podczas gdy etui wyposażono w akumulator o pojemności 410 co przekłada się na maksymalnie 28 godzin użytkowania, jeśli jednak włączymy ANC, ten czas skraca się do 18,5 godziny. Wedle specyfikacji, po 15 minutach ładowania można korzystać z nich przez kolejne 4 godziny.

Skoro już wspomnieliśmy o ANC, to warto rozwinąć tę kwestię. Huawei Freebuds 5i zapewniają redukcję hałasu o natężeniu 42 dB. Urządzenie posiada złoty certyfikat Hi-Res, zaś za jeszcze lepszą redukcję szumów odpowiada tutaj podwójna hybrydowa technologia, dzięki czemu urządzenie precyzyjnie odbiera hałas przy pomocy dwóch mikrofonów, zaś głośnik emituje fale zwrotne.

Dla wzmocnienia jakości dźwięku mamy tutaj 10 mm ruchomą cewkę połączoną z polimerową membraną. Dodatkowo zadbano też, by jakoś bezprzewodowego połączenia była na wysokim poziomie (Bluetooth 5.2), dzięki czemu opóźnienia nie będą zakłócać nam odbioru słuchanych utworów.

Na razie Huawei nie ogłosił jeszcze szczegółów dostępności Freebuds 5i poza Chinami, ale z racji, że poprzednia generacja tych słuchawek jest u nas dostępna, to spodziewamy się, że prędzej czy później nowe FreeBudsy też do nas trafią. Ich cenę ustalono w Chinach na 599 juanów, czyli jakieś 385 zł, a trafią na sklepowe półki już 18 czerwca.