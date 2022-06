Nothing ujawnia datę premiery swojego pierwszego smartfona. Wiemy, kiedy zadebiutuje Nothing Phone (1)

Firma Carla Peia, współzałożyciela marki OnePlus, szykuje się do wprowadzenia na rynek swojego pierwszego smartfona. Nothing Phone (1) jest jednym z bardziej wyczekiwanych tegorocznych modeli, który już niedługo zadebiutuje.

Poznaliśmy datę premiery Nothing Phone (1). Długo czekać nie musimy

Podczas pierwszej zapowiedzi smartfona Nothing, która miała miejsce pod koniec marca, Carl pei ogłosił, że powinniśmy spodziewać się premiery latem tego roku. Jednak dopiero dzisiaj, bo wielu plotkach i spekulacjach, poznaliśmy oficjalną datę. Nothing Phone (1) zadebiutuje podczas wydarzenia Nothing (event): Return to Instinct, zaplanowanego na 12 lipca.

Zapowiada nam się więc naprawdę gorący lipiec, w którym na rynek wejdzie wiele nowych smartfonów, w tym kilka modeli z najwyższej półki, takich jak (podobno) Motora Frontier czy Xiaomi 12 Ultra. A to zapewne nie wszystko, bo spodziewamy się, że i inni producenci będą mieli coś do powiedzenia, prezentując swoje smartfony z układem Snapdragon 8+ Gen 1.

Render Nothing Phone (1), który jakiś czas temu pojawił się w sieci

Czy to może oznaczać, że i Nothing Phone (1) będzie napędzany przez ten najnowszy układ od Qualcomm? Tego nie wiemy i w zasadzie, w kwestii specyfikacji oficjalnie ujawniono jedynie tyle, że będzie to jakiś chipset od Qualcomm, a smartfon będzie działał pod kontrolą Androida 12. Nieoficjalnie wspomina się o Snapdragonie 7 Gen 1, ale kto wie? Przecieki ujawniły niedawno, że pierwszy telefon od Nothing dostanie 6,55-calowy wyświetlacz OLED, który ma oferować rozdzielczość FHD+. Panel będzie otoczony smukłymi ramkami, także te dolne będą wąskie. Ekran będzie obsługiwał częstotliwość odświeżania 90 lub 120 Hz. Producent ma też zapewnić 4 lata aktualizacji zabezpieczeń i 3 duże aktualizacje oprogramowania.

Warto też wspomnieć, że Carl Pei oficjalnie zdradził, że Nothing Phone (1) będzie kontyował wzornictwo przyjęte w Nothing Ear (1), co oznacza, że tylny panel będzie wykonany z przeźroczystego materiału pozwalającego wejrzeć w jego wnętrze. Celem takiego podejścia ma być utrzymanie spójności designu w ramach jednej marki, co ma zapewnić jej nietuzinkowość i rozpoznawalność.