Tak, HTC nadal żyje i nawet zapowiada premierę nowego smartfona. Po raz kolejny…

Jeśli zdążyliście zapomnieć o istnieniu firmy HTC, to trudno Wam się dziwić. Ta od dłuższego czasu nie zaserwowała nam żadnych nowości, choć coś tam zapowiadała. Z tej zapowiedzi nic nie wyszło, bo ostatecznie premierę opóźniono. Na kiedy? Tego właśnie się dowiedzieliśmy.

Nowy smartfon od HTC pojawi się już niedługo, ale czy warto na niego czekać?

HTC dość specyficznie podchodzi do produkcji smartfonów, ale mimo dość rzadkich – i raczej nieskierowanych do masowego odbiorcy – premier, cały czas produkuje smartfony. Ten najnowszy, właśnie zapowiedziany, po raz kolejny ma być „inny niż wszystkie” i skierowano do osób, którym marzy się urządzenie wyposażone w najnowsze technologie.

Plakat wraz z datą premiery – 28 czerwca 2022 roku – pojawił się na facebookowym profilu HTC Taiwan . Nie zdradza zbyt wiele, choć podsuwa pewne poszlaki, a to za sprawą widocznego na dole napisu VIVERSE.

VIVERSE jest ekosystemem metaverse, który łączy ludzi ze wszystkich środowisk z otwartym i dostępnym wirtualnym światem. Dzięki tej nowej formie życia każdy może odkrywać, pracować i bawić się w bezpiecznym środowisku. Każde doświadczenie jest wyjątkowe, a Twoje transakcje i dane są bezpieczne – czytamy na stronie VIVERSE.

To jasno wskazuje, że w tym modelu HTC skupi się na tym, na czym zna się najlepiej – na rzeczywistości rozszerzonej oraz wirtualnej. Obecnie trudno powiedzieć na jego temat coś więcej, prócz tego, że zapewne zaoferuje nam możliwość podróży do wirtualnego świata. Jak to będzie dokładnie wyglądać – tego dowiemy się za kilka tygodni. Z pewnością jednak zerkniemy na tą premierę, choć raczej w formie ciekawostki.