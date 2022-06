Ile powinny kosztować karty graficzne? Spójrzcie na ciekawe statystyki, które dają wiele do myślenia

Czy nowa generacja kart graficznych należy do udanych? To oczywiście zależy, ale jeśli weźmiemy pod uwagę samą ich cenę w stosunku do oferowanej wydajności, odpowiedź na to pytanie będzie wręcz jednoznaczna. Zwłaszcza po zapoznaniu się z najnowszym raportem serwisu 3DCenter, który wskazał, ile powinny kosztować karty graficzne ze względu na swoją wydajność.

Stosunek ceny do wydajności jest jednym z najważniejszych parametrów co do opłacalności zakupu kart graficznych

Dzięki porównaniu 3DCenter możemy dowiedzieć się, ile powinny kosztować poszczególne karty graficzne zależnie od swojej wydajności. Sama wartość stosunku cena/wydajność jest obliczana na bazie rozbudowanego indeksu 4K, który został opracowany na podstawie długiej listy testów. W efekcie powstało zestawienie, ukazujące rzeczywistą opłacalność kupna nowej karty graficznej w dobie coraz bardziej spadających cen, sugerujących na tle ostatnich miesięcy, że obecnie kupno nowej karty jest wręcz okazją.

W skrócie jednak – nie jest. Nie tylko dlatego, że ceny nadal są stosunkowo wysokie (jak na zdrowy rozsądek), ale też przez zbliżającą się premierę nowych kart graficznych, które tradycyjnie znacząco zwiększą wydajność względem obecnych modeli. Jednak nadal ceny nie są aż tak atrakcyjne, jak na około półtoraroczne karty graficzne, które już od samego początku były zbyt drogie w myśl ceny detalicznej.

Wedle danych, nie jest jednak tak źle, o ile nie decydujecie się na najwydajniejsze modele. Zestawienie wskazuje bowiem, że tylko karty RTX 3080 Ti (i wydajniejsze) oraz Radeon RX RX 6900 XT i RX 6950 XT są znacznie droższe niż powinny. Chociaż wszystkie Radeony są ponoć za drogie, na rynku znajdują się jednak rodzynki pokroju RTX 3060 Ti, który w rzeczywistości kosztuje mniej niż „powinien” w kwestii stosunku cena/wydajność.