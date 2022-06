Pierwszy procesor graficzny ARM z raytracingiem. Oto Immortalis-G715

Rynek gier mobilnych przeżywa od wielu lat zauważalną hossę i być może debiut „mobilnego Diablo” od Blizzarda jest tego świetnym przykładem. To z kolei oznacza, że producenci muszą skupiać się coraz bardziej na graczach smartfonowych i dlatego właśnie powstał pierwszy procesor graficzny Arm z raytracingiem. Ogłosiła go właśnie firma Arm, podkreślając, że Immortalis-G715 (to ten nowy układ graficzny) nie zastąpi dotychczasowych Mali, ale będzie „ponad nimi”.

Firma Arm zaprezentowała Immortalis-G715, czyli pierwszy procesor graficzny ARM z raytracingiem (sprzętowym)

W dążeniu do spełnienia nowej misji „beyond Mali” firma Arm ma zamiar zapewnić najlepsze wrażenia w grach na flagowych smartfonach następnej generacji. Pierwszym układem, który to umożliwi, jest właśnie wspomniany Immortalis-G715, czyli wyjątkowy, bo „pierwszy procesor graficzny Arm oferujący sprzętową obsługę ray tracingu w urządzeniach mobilnych”. Dla przypomnienia, mowa o specjalnych rdzeniach, które pobierają całą masę energii, aby wspomagać lepszą imitację rozchodzenia się światła naturalnego w wirtualnych światach.

Obliczenia te są na tyle wymagające, że często aktywacja śledzenia promieni światła w czasie rzeczywistym (to rozumie się pod pojęciem raytracingu) wymaga wsparcia technologii pokroju NVIDIA DLSS lub AMD FSR. W przypadku rozwiązania Arm można liczyć na podobne dodatki, bo np. funkcję VRS oraz Adaptative Performance, choć w praktyce można liczyć i tak na wyższą surową wydajność, bo Immoralis-G715 ma zaoferować o 15% lepszą wydajność rasteryzacji.

W tym wszystkim Arm niestety nie powiedział zbyt wiele na temat funkcji ray tracingu i wydajności smartfonów z Immortalis-G715. To jednak nie dziwi, jako że ten procesor graficzny zacznie pojawiać się dopiero na początku 2023 roku w flagowych smartfonach. Przy tym wszystkim firma Arm zapewnia, że „nasi partnerzy są gotowi, sprzęt jest gotowy, a ekosystem deweloperów będzie wkrótce gotowy”.

Firma uspokaja jednocześnie, twierdząc, że sprzęt do raytracingu w procesorze graficznym Immortalis wykorzystuje jedynie 4% powierzchni rdzenia shadera, zapewniając przy tym ponad 300% wzrost wydajności w obliczeniach tego typu. Jeśli z kolei idzie o różnice między Mali, a Immortalis, te nowe procesory graficzne również będą częścią układów SoC i otrzymają zarówno dedykowane rdzenie RT, jak i więcej tych tradycyjnych.