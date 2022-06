Infinix potwierdza wejście na polski rynek

Infinix Mobile potwierdza to, o czym niedawno informowaliśmy. Już niedługo pojawi się na polskim oraz czeskim rynku smartfonów. Nad Wisłę zawita kolejny gracz, który ma w swojej ofercie urządzenia, które mogą przekonać odbiorców niskimi cenami.

Infinix jeszcze się u nas nie pojawił, a już się chwali

W informacji prasowej wysłanej przez Infinix możemy przeczytać głównie o sukcesach marki. Wzroście sprzedaży o 157% w latach 2019 – 2021, czy obecności w ponad 40 krajach. Powstały w 2013 roku Infinix Mobile jest częścią firmy Transsion Holdings. W 2021 roku, trzy marki smartfonów należące do firmy, sprzedały łącznie 185 mln urządzeń. Liczba sprzedanych smartfonów wzrosła o 61%.

Infinix w Polsce i Czechach

Nadal niestety nie wiem, jakie konkretnie produkty Infinix pojawią się w Polsce. Możemy bazować tylko na nieoficjalnych informacjach, według których miałyby to być urządzenia z niższej półki, z serii Hot 11 oraz Note 12. Więcej o nich, jak i pozostałych seriach pisaliśmy w tej informacji.

Choć z drugiej strony w przesłanym komunikacie Infinix chwali się innymi urządzeniami. Smartfonem Zero X Pro z aparatem 108 Mpix, laptopem Inkbook X1 stworzonym we współpracy z Microsoftem, oraz pierwszym smartfonem obsługującym ładowanie o mocy 160W. Choć Infinix Concept Phone 2021 był, jak nazwa wskazuje, tylko działającym prototypem. Firma ma też w posiadaniu ciekawe rozwiązanie Future Light Painting Leather, dzięki któremu skórzana obudowa smartfonu zmienia kolor pod wpływem światła UV. Podobne rozwiązanie widzieliśmy niedawno w Vivo Y76, choć tam nie dotyczyło to skórzanej obudowy.

Czekamy więc na dalsze informacje na temat pierwszych produktów Infinix w Polsce. Zdecydowanie nie mogą to być tylko smartfony z najniższej półki cenowej, bo sama niska cena może nie wystarczyć na naszym, dosyć specyficznym rynku.