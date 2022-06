Smartfony Infinix pojawią się w Polsce. Co to jest i czy mamy na co czekać?

Infinix to kolejna marka smartfonów, która zawita na polskim rynku. Poznaliśmy pierwsze modele, które zobaczymy nad Wisłą. Czy mamy na co czekać? Czy jest u nas jeszcze miejsce na kolejnego producenta smartfonów?

Czym jest Infixni?

Infinix Mobile to chiński producent smartfonów, o którym w Polsce mogło słyszeć niewiele osób. Ale może Sagem mówi Wam coś więcej? To właśnie po nabyciu francuskiej firmy Sagem Wireless w 2011 powstała marka Infinix, która działa od roku 2013. Właścicielem Infinix jest chiński Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd i to w zasadzie dobra informacja, że nie jest to kolejna marka należąca do BBK Electronics, właściciela Oppo, vivo, OnePlusa i realme. Infinix bardzo dobrze sprzedaje się w Indiach, ze względu na niską cenę swoich produktów.

Infinix ma w swoim dorobku ponad 80 smartfonów, podzielonych na łatwe do zapamiętania serie – Hot, Note oraz Zero. Po drodze pojawiło się też kilka modeli serii Smart oraz SX (w miejscy X cyfra).

Modele Smart do zdecydowanie entry level, czyli smartfony z najniższej półki. Z pojedynczymi aparatami, ekranami HD, ale z pojemnymi akumulatorami rzędu 5000 mAh.

Seria Hot to modele oczko wyżej. Nadal z bardzo słabymi aparatami, ale również pojemnymi akumulatorami, lepszym procesorem i nieco lepszym ekranem (np. z 90 Hz odświeżaniem).

Specyfikacja Infinix Note 12 VIP

Seria Note to średnia półka, choć dosyć mocno rozciągnięta. Wśród zaprezentowanych w 2022 roku modeli mieliśmy Infinix Note 12, Note 12i, Note 12 G96 (od MediaTeka Helio G96), przez Note 12 VIP, po Note 12 Play. Poza modelami 12i oraz 12 Play mamy tu już ekrany FullHD, również w technologii AMOLED, pojemne akumulatory o pojemności 5000, a nawet 6000 mAh, ale nadal głównie aparaty. Poza najlepiej wyposażonym modelem VIP (108 Mpix + 13 Mpix + 2 Mpix).

Najmocniej wyposażonymi modelami jest seria Zero. Choć nie jest to półka choćby serii Galaxy S22.

Infinix wchodzi do Polski. Na początku mamy dostać skromniej wyposażone modele

W sieci pojawiło się sporo informacji świadczących o tym, że marka Infinix wchodzi do Polski. Transsion, właściciel marki, zamieścił w serwisie LinkedIn ogłoszenia o pracę dotyczące obsługi PR-owej. Z kolei Roland Quandt z niemieckiego WinFuture potwierdził, że chodzi właśnie o markę Infinix, która pojawi się w Europie wschodniej i na początku zaoferuje dwa modele smartfonów – Hot 11 oraz Note 12.

Miejmy nadzieję, że jest to informacja nieprecyzyjna. Note 12, to jak wspomnieliśmy seria sześciu urządzeń. Jeśli marka chciałaby zaistnieć w Polsce, warto byłoby wprowadzić do nas chociaż kilka z nich, na czele z modelem Note 12 VIP, bo samą niską półką może by ciężko przekonać potencjalnych odbiorców.

Z kolei Infinix Hot 11 to smartfon zaprezentowany we wrześniu 2021 roku, który ma już swojego następcę z numerem 12, z kwietnia 2022 roku. Byłoby miło, gdybyśmy dostali nowszy model.

Czy w Polsce jest miejsce na jeszcze jedną markę smartfonów?

Dobrego sprzętu nigdy dość. Choć do polskich realiów bardziej pasuje zdanie – dobrze wycenionego sprzętu nigdy dość. Infinix, jak każda inna marka, ma szansę na zaistnienie na polskim rynku. Nie wyróżni się sprzętem, bo nie są to smartfony, które wychodzą przed szereg swoimi możliwościami, czy wzornictwem. Będzie musiała zaistnieć konkurencyjną ceną, dobrym marketingiem i uczciwym podejściem do klienta. Polak już tak ma, że raczej nie kupi niesprawdzonego sprzętu, ale też szybko poczuje się dotknięty, jeśli marka wystartuje u nas z niekoniecznie najnowszymi modelami, jakie posiada.

Jak będzie w przypadku Infinix? Powinniśmy się o tym przekonać w najbliższych tygodniach.