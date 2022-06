InPost dodaje funkcję, która spodoba się wszystkim fanom zdalnej obsługi Paczkomatów

Przez pandemię wzrosło zainteresowanie usługami bezkontaktowymi i bezdotykowymi. Te ostatnie intensywnie wdrażał u siebie InPost. Teraz przyszedł czas na kolejną funkcję, dzięki której będziemy mieli jeszcze mniej okazji na dotykanie ekranu w Paczkomacie.

Usługi InPostu podbiły serca Polaków i firma doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego regularnie udoskonala swoją ofertę, w tym poszerza funkcjonalności swojej aplikacji. Ta już teraz pozwala nam na naprawdę dużo, m.in. ułatwiając cały proces odbierania paczek i sprawiając, że właściwie nie musimy dotykać Paczkomatu (poza momentem, w którym zatrzaskujemy drzwiczki).

Jeśli jesteście fanami takiej zdalnej obsługi Paczkomatu, to InPost ma dla Was świetną nowość

Jak już wspomnieliśmy, podczas odbioru można zdalnie otworzyć skrytkę, by wyjąć z niej przesyłkę. Robi się to z poziomu aplikacji i nie trzeba dotykać ekranu w Paczkomacie. Jednak do tej pory, było to możliwe tylko przy odbiorze, do nadania przesyłki nadal trzeba było otwierać skrytkę normalnie.

Teraz oprócz zdalnego odbioru, wszyscy nasi Klienci mogą wygodnie nadawać i zwracać paczki w Paczkomacie korzystając z opcji „Otwórz skrytkę zdalnie”. Nie musisz skanować kodu QR, ani wpisywać kodu nadania lub zwrotu na ekranie! Jeden klik i skrytka otwarta! Cały proces trwa więc parę chwil, a z Paczkomatu można korzystać bez dotykania jego ekranu

Nowość, która trafia do aplikacji InPost pozwoli nadawać paczki i dokonywać zwroty bez dotykania ekranu. Wystarczy, że w aplikacji wejdziemy w zakładkę „Nadaję” lub „Zwracam”​​​​​​​, gdzie wypełnimy odpowiedni formularz, a następnie udamy się do Paczkomatu. Na miejscu klikamy w aplikacji, w szczegółach przesyłki, przycisk „Otwórz skrytkę zdalnie” i gotowe. Skrytka otwarta, a my możemy umieścić tam paczkę.