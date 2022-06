Nowe roboty iRobot Roomba i5. Czy iRobot zaczyna obniżać ceny?

iRobot Roomba i5 oraz Roomba i5+ to nowe odkurzacze, które trafiają na polski rynek. Znajdziemy w nich rozwiązania znane z innych modeli firmy. Co ciekawe, cena nowych robotów nie jest wygórowana.

iRobot Roomba i5 – sprawdzone metody w nowym opakowaniu

Roboty serii Roomba i5 oferują wiele sprawdzonych rozwiązań. Odkurzacze poruszają się po równoległych liniach oraz w oparciu o przygotowaną mapę pomieszczeń. Dzięki funkcji Smart Mapping na ekranie aplikacji mobilnej widzimy inteligentny plan domu lub mieszkania. To pozwala robotowi oszacować czas potrzebny na sprzątnięcie określonej powierzchni. Odkurzacz jest też w stanie zapamiętać konieczność dokładniejszego sprzątania w wyznaczonych okresach, np. pylenia roślin czy linienia zwierząt.

Za sprzątanie odpowiada 3-stopniowy system sprzątania z dwiema szczotkami (z gumową powłoką – AeroForce) w ruchomej głowicy czyszczącej. Wspiera je wirująca szczotka boczna, wymiatająca zabrudzenia z kątów. Nad wszystkim czuwają sensory podłoża, która pozwalają rozpoznać typ powierzchni i dostosować do niej moc ssania i specyfikę sprzątania.

Urządzeniem można zarządzać poprzez komendy głosowe. Zapewnia to współpraca z popularnymi asystentami – Google, Alexa i Siri. To nie jedyne inteligentne rozwiązania. Mamy tu możliwość automatycznego blokowania włączenia sprzątania np. przez dzieci lub zwierzęta przyciskami na obudowie, tryb nie przeszkadzać z opcją wyznaczenia stref bez odkurzania w konkretnych przedziałach czasu oraz aktualizacje, stale dodające urządzeniu nowych funkcji. Jeśli posiadamy inne roboty iRobot, np. Braava jet m6, funkcja Imprint Link pozwala sparować ze sobą dwa urządzenia, które będą razem zajmować się sprzątaniem podłóg.

iRobot Rooba i5+ od wariantu podstawowego różni się obecnością stacji czyszczącej Clean Base. Pozwala ona automatycznie opróżniać pojemnik na zabrudzenia i przechowuje je w specjalnym worku Allergen Lock, który według zapewnień producenta zatrzymuje 99% pyłków, pleśni i patogenów.

iRobot czuje oddech konkurencji? Roomba i5 zaskakuje ceną

Konkurencja na rynku autonomicznych odkurzaczy rośnie i być może to skłoniło iRobota do nieprzesadzenia z cenami Roomby i5. Spodziewałem się co najmniej trójki z przodu, a tymczasem Roomba i5 został wyceniony na 1 999 zł, a Roomba i5+ na 2 999 zł. Ceny wyglądają bardzo przyzwoicie.