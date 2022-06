Nowy standard pamięci zrewolucjonizuje mobilny sprzęt. KIOXIA wyprzedziła konkurencję z XFMEXPRESS XT2

Firma KIOXIA America ogłosiła właśnie wyprzedzenie konkurencji i wprowadzenie na rynek XFMEXPRESS XT2, czyli pierwszego w branży wymiennego urządzenia pamięci masowej NVMe zgodnego ze standardem XFM DEVICE Ver. 1.0. Dzięki nowej obudowie i złączu, ten standard pamięci zrewolucjonizuje mobilny sprzęt i ten, w którym liczą się możliwie najbardziej kompaktowe rozmiary (np. urządzenia Internetu Rzeczy).

Firma KIOXIA zaprezentowała swoje najnowsze dzieło, spełniające standard pamięci XFMEXPRESS XT2

KIOXIA XFMEXPRESS XT2 jest wyjątkowym standardem pamięci, który tak naprawdę został „pokazany” po raz pierwszy w sierpniu 2019 roku. Wtedy to bowiem trafił w formie propozycji do podkomisji JEDEC, jako nowy współczynnik kształtu dla urządzeń PCIe/NVMe. W efekcie powstało obiecujące połączenie niewielkich rozmiarów, szybkości i łatwości serwisowania, co zostało opracowane w celu ulepszenia urządzeń mobilnych i „wbudowanych” (embedded) następnej generacji.

Czytaj też: Do Polski wkracza Huawei MatePad Paper, czyli pierwszy tablet producenta z technologią E Ink

Jako że KIOXIA wyprzedziła znacząco wszystkie firmy konkurujące pod kątem tego dzieła, powinna zebrać wiele uwagi podczas technologicznych targów, na które zawita ze swoim XFMEXPRESS XT2. Ten standard stawia podstawy pod zupełnie nową kategorię małych urządzeń pamięci masowej, które są łatwe w serwisowaniu i modernizacji. Mierzy bowiem 14 x 18 x 1,44 mm, więc dzięki zminimalizowanej wysokości doskonale nadaje się do cienkich i lekkich notebooków.

Czytaj też: Xiaomi Mi Band 7 zbliża się do europejskiej premiery. Jakich cen powinniśmy oczekiwać?

Co być może najważniejsze, został zaprojektowany z myślą o wysokich transferach, dlatego wykorzystuje interfejs PCIe 4.0 x2 oraz protokół NVMe 1.4b. W praktyce więc stanowi alternatywę dla innych formatów dysków SSD.