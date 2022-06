Kolejny przełom w pracach nad fuzją jądrową. Zap Energy prezentuje przełomową technologię

Firma Zap Energy jest coraz bliżej stworzenia funkcjonalnego reaktora termojądrowego. Osiągnięcie pierwszej plazmy w FuZE-Q to ważny krok w realizacji tego celu.

Firma Zap Energy opracowała nowatorską metodę ograniczania i ściskania plazmy, tzw. ścinany strumień stabilizacji (SFS) Z-pinch. W tym procesie strumień plazmy, w którym płynie prąd elektryczny, wytwarza własne pole magnetyczne, które „ściska” plazmę, aż stanie się ona wystarczająco gorąca i gęsta, aby mogło dojść do fuzji.

W porównaniu z istniejącymi metodami fuzji jądrowej, technologia Zap Energy jest niezwykle prosta i nie wymaga stosowania magnesów nadprzewodzących ani laserów o dużej mocy. To z kolei umożliwia budowę mniejszych, bardziej skalowalnych systemów, które pozwalają wprowadzić energię termojądrową do sieci.

Podstawy koncepcyjne tej technologii zostały opracowane na Uniwersytecie Waszyngtońskim we współpracy z pracownikami Lawrence Livermore National Laboratory.

Z-pinch od dawna był atrakcyjnym sposobem na osiągnięcie fuzji jądrowej, ale przez wiele lat naukowcy uważali niestabilności plazmy Z-pinch za wyzwanie nie do pokonania. Wykazaliśmy, zarówno w symulacjach, jak i eksperymentach, że przepływy ścinające mogą stabilizować plazmę termojądrową, a stabilność ta powinna być możliwa do osiągnięcia w skali komercyjnej. Zespół Zap Energy poczynił szybkie postępy od czasu, gdy technologia ta wyszła z laboratorium, zwłaszcza dzięki niedawnemu rozwojowi zespołu i inwestycji. Prof. Uri Shumlak z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, jeden z założycieli Zap Energy

Im prąd o większym natężeniu użyty do wytworzenia plazmy Z-pinch, tym gorętsza i gęstsza jest sama plazma, dlatego podbijanie tej wartości jest kluczowym elementem postępu w dziedzinie fuzji termojądrowej. FuZE-Q to reaktor nowej generacji działający w zakresach niedostępnych dla klasycznych tokamaków.

FuZE-Q to czwarta generacja urządzenia Z-pinch, które zostało zbudowane przez Zap Energy i jak twierdzą sami twórcy – „najambitniejsza”. Reaktor zaprojektowano tak, aby był uniwersalny, odporny i możliwy do dostrojenia na wiele sposobów, co będzie miało kluczowe znaczenie podczas przechodzenia do wyższych prądów, temperatur i gęstości.