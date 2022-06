Mapy Google z nowym widżetem. Dzięki niemu ułatwisz sobie codzienne podróże samochodem

Choć w ostatnim czasie Mapy Google już dawno wyszły poza bycie aplikacją służącą do nawigacji, nie można zapominać, że to nadal jej główna funkcjonalność. Gigant z Mountain View na pewno o tym nie zapomina, bo stale udoskonala tę funkcję. Co nowego zyska aplikacja?

Oprócz wskazywania trasy, Mapy Google pomagają kierowcom pokazując im informacje o natężeniu ruchu czy korkach, jakie mogą spotkać podczas swojej podróży. Są to naprawdę ułatwiające życie funkcjonalności, bo raczej nikt nie lubi tracić czasu stojąc na zakorkowanej ulicy. Dzięki aplikacji można więc wygodnie je ominąć i dojechać na miejsce szybciej, bo Mapy odpowiednio wcześniej dają nam znać o utrudnieniach i proponują alternatywną trasę przejazdu.

Google postanowiło ułatwić korzystanie z tych funkcjonalności, wzbogacając Mapy Google o nowy widżet

By móc zobaczyć informacje o korkach czy natężeniu ruchu, konieczne jest wejście do aplikacji, a raczej było konieczne, bo jak podaje firma na swoim oficjalnym blogu, niebawem na urządzeniach z Androidem pojawi się nowy widżet. Dzięki niemu nie trzeba będzie otwierać aplikacji, bo wspomniane wyżej rzeczy wyświetlą się nam w niewielkim oknie podglądu, prosto na ekranie.

Jak możecie zobaczyć na powyższej grafice, kierowcy dostaną podgląd na fragment mapy, na który naniesiono informacje o korkach czy natężeniu ruchu, z wykorzystaniem tych samych kolorów, które normalnie używane są w aplikacji, więc wszystko będzie czytelne i zrozumiałe. Mapę można będzie też przybliżyć i oddalić, w zależności od potrzeb.

To spore ułatwienie, choć warto wspomnieć, że o ile jest to nowość dla użytkowników urządzeń z Androidem, o tyle posiadacze iOS dostęp do tego widżetu dostali już w ubiegłym roku. Ten na iPhone’ach oferuje jednak znacznie więcej. Nazywa się „Znajdź miejsca w pobliżu” i oprócz wspomnianych wcześniej informacji, pozwala na sprawdzenie, czy w pobliżu znajdują się restauracje, stacje paliw, pokazuje godziny otwarcia sklepów itp. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie Google ruszy z wdrażaniem nowej funkcji na Androidzie, ale można się spodziewać, że stanie się to w najbliższych tygodniach.