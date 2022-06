Samsung Galaxy S22 FE może nigdy nie ujrzeć światła dziennego

W 2020 roku Samsung podbił rynek wypuszczając Galaxy S20 FE, czyli Fan Edition. Wydawało się, że tego samego można oczekiwać po jego następcy, jednak problemy z premierą Galaxy S21 FE były na tyle duże, że Galaxy S22 FE może nigdy nie powstać.

Samsung kończy z serią Fan Edition? Galaxy S22 FE może nie powstać

Co stało za popularnością pierwszego modelu w wersji Fan Edition? Był to smartfon idealny dla wszystkich, którzy nie chcieli wydawać dużej sumy na flagowca z nowej rodziny. Galaxy S20 FE przynosił bowiem flagowe możliwości nowej serii (oczywiście odpowiednio uszczuplone) i niższą cenę, nieprzekraczającą 1000 dolarów. Wydawać się mogło, że Galaxy S21 FE podzieli sukces poprzednika, ale nie do końca się to udało. Tegoroczny model Fan Edition dręczyły pandemiczne problemy z niedoborem chipów, przez co jego premiera była przekładana kilkukrotnie.

Ostatecznie urządzenie zadebiutowało na krótko przed premierą serii Galaxy S22, a to zdecydowanie nie zadziałało na jego korzyść, doprowadzając do rozczarowujących wyników sprzedaży. Dużą rolę odegrała tutaj również cena, bo nie ukrywajmy, po co kupować Galaxy S21 FE kiedy za chwilę miał pojawić się Galaxy S22 w cenie wyższej tylko o 100 dolarów?

Samsung Galaxy S21 FE

Nowe doniesienia wskazują, że klapa tegorocznego Fan Edition doprowadziła Samsunga do ponownego zastanowienia się nad Galaxy S22 FE i anulowania tego projektu. Dodatkowo, jak podaje SamMobile, w przyszłości również nie uświadczymy już modeli z dopiskiem FE. Cóż, to by tłumaczyło, dlaczego w sieci jeszcze nie pojawiają się żadne przecieki na temat tego modelu, choć w podobnym okresie Galaxy S21 FE już wypływał.

Być może jednak cała sytuacja zostanie rozwiązana w inny sposób i Samsung, zamiast całkowicie porzucać serię Fan Edition, postanowi nieco ją zmienić tak, by spełniała oczekiwania konsumentów i na powrót pobiła ich serca.