Xiaomi 12 Ultra znów wycieka. Ten smartfon będzie pokazem możliwości Xiaomi i firmy Leica

Przecieki dotyczące Xiaomi 12 Ultra ciągną się już od zeszłego roku, ale mówi się, że już wkrótce nadejdzie ich koniec, bo smartfon w końcu zostanie zaprezentowany. Do tego czasu jednak spodziewamy się, że będziemy słyszeć na jego temat coraz więcej, z racji że (podobno) jego rynkowy debiut zbliża się wielkimi krokami.

Bez wątpienia Xiaomi 12 Ultra jest jednym z najbardziej wyczekiwanych smartfonów tego roku

Mówi się, że zadebiutuje już w lipcu, na co wskazuje również fakt, że podczas ogłaszania partnerstwa z marką Leica, Xiaomi zapowiedziało, że pierwszy owoc tej współpracy pojawi się właśnie w lipcu. A jaki inny mogel mógłby lepiej pokazać, na co stać obie firmy, niż Xiaomi 12 Ultra?

Wydaje się, że to możliwości fotograficzne będą grać tutaj pierwsze skrzypce i cóż, wcale nas to nie dziwi. W końcu patrząc na rendery, pierwszym co rzuca się w oczy jest właśnie ogromna wyspa aparatów. Ta, co możecie zobaczyć na dołączonych do tego wpisu grafikach, opatrzona jest już stosownym logo Leica.

Mówi się, że ultraflagowiec od Xiaomi sięgnie po taką samą konfigurację, którą dostał Mi 11 Ultra. Oznacza to, że z tyłu znajdzie się 50-megapikselowy aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu. Wcześniej wspominano o czujniku Sony IMX989, ale możliwe, że producent zdecyduje się na inny. Obok niego ma znaleźć się obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix (UW, OIS), a także teleobiektyw 48 Mpix. Do tego ma dojść dodatkowy czujnik 3D ToF. Tak jak w zeszłorocznym Ultra, z przodu znajdziemy 20-megapikselowy aparat do selfie.

Dzięki współpracy z Leica, możemy spodziewać się wielu ulepszeń. Jakich dokładnie? tego nie wiemy, ale jak wspomniano podczas ogłaszania współpracy z Leica, będzie on obejmować projekt optyczny, dostrajanie orientacji estetycznych, innowacyjne technologie i preferencje dotyczące obrazowania.

W kwestii pozostałej specyfikacji od dłuższego czasu przecieki są raczej zgodne. Xiaomi 12 Ultra ma zostać wyposażony 6,73-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości QHD+, wykorzystujący technologię LTPO 2.0, z obsługą 10-bitowej palety kolorów i z odświeżaniem 120 Hz. Panel ma być zakrzywiony.

Na pokładzie znajdzie się oczywiście najnowszy układ od firmy Qualcomm, czyli Snapdragon 8+ Gen 1 (kto wie, może to właśnie 12 Ultra będzie pierwszym na świecie smartfonem, który zadebiutuje z tym chipsetem?), wspierany przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. W kwestii baterii nowe przecieki dają dość dziwaczne informacje, bo mówi się o ogniwie o pojemności 4800 mAh, ale z obsługą szybkiego ładowania z mocą… 67W. Patrząc na fakt, że Xiaomi 12 Pro może pochwalić się ładowaniem 120 W, to byłoby niezłym zaskoczeniem, gdyby ultraflagowiec ustępował mu na tym polu. Ale kto wie? Pamiętajmy, że są to informacje niepotwierdzone, więc niekoniecznie ta specyfikacja musi być prawdziwa.