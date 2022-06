Komputery „zaczną mówić” lepiej dzięki GODEL. Decyzja Microsoftu z pewnością do tego doprowadzi

Trudno nauczyć komputery tego, jak rozmawiać. Można wprawdzie udawać, że się tego dokonało, przygotowując stosowną listę kwestii do wypowiedzenia/napisania i równie wiele instrukcji warunkowych ich wykorzystania w rozmowie, ale to nie to samo, co „mówiące komputery”, z którymi możemy porozmawiać, jak z drugim człowiekiem. Prace nad tym jednak trwają i model GODEL firmy Microsoft jest jedną z takich inicjatyw, która teraz jest dostępna dla wszystkich. Wszystko przez udane testy, które wykazały, że GODEL jest lepszy od DialoGPT, dlatego firma uważa, że jest gotowa do jego szerszego zastosowania w różnych środowiskach.

Microsoft udostępnił swój model GODEL, czyli ewolucję DialoGPT

Obecnie rozwojem modeli językowych „nowej generacji”, które będą zaawansowane i neutralne do tego stopnia, że zaczną przypominać żywych rozmówców, zajmuje się wiele technologicznych gigantów. Pomijając szereg zespołów naukowców na różnych uniwersytetach, tę technologię rozwijają również wielkie korporacje pokroju Google, Amazona i właśnie Microsoftu.

Ta ostatnia firma zaskoczyła jednak niedawno świat, ogłaszając, że udostępnia rozwijany przez siebie model GODEL (Grounded Open Dialogue Language Model) w ramach kodu open-source. Ten składa się z dwóch głównych i w ogólnym rozrachunku ważnych funkcji, pierwszą z nich jest zorientowanie na praktyczność, a drugą nadanie rozmowie realistycznego i społecznego charakteru.

Innymi słowy, GODEL łączy zarówno dążenie do wykonania danego celu, jak i próbę sprawiania wrażenia ludzkiego rozmówcy. W praktyce to klasa wstępnie wytrenowanych modeli, które pozwalają agentowi dialogowemu udzielać odpowiedzi w oparciu o bieżącą rozmowę. Jednocześnie mają generować zewnętrzne i powiązane informacje, aby uczynić interakcję bardziej realistyczną i uzasadnioną, a przede wszystkim bez ograniczeń i nieustannie ewoluującą.

Tak też model GODEL jest obecnie dostępny jako repozytorium open-source na GitHubie w trzech wariantach wraz z kodem potrzebnym do ponownego wytrenowania systemu GODEL na określonym zestawie informacji.