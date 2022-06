Tak będzie prezentować się Motorola edge 30 Lite. Premiera już wkrótce

Motorola szykuje się do wprowadzenia na rynek kilku smartfonów uzupełniających serię edge 30. Oczywiście najbardziej wyczekiwanym jest rzekomy model Ultra (Motorola Frontier), ale oprócz niego pojawi się też edge 30 Lite, który teraz ujawnia swoją konstrukcję.

91Mobiles ponownie przybywa z renderami, tym razem przedstawiającymi nadchodząca Motorolę. Model uzupełniający flagową linię edge nosi kryptonim Miami, pod którym kryje się właśnie edge 30 Lite. Będzie to tym samym najtańszy smartfon z tej rodziny. Data jego premiery nadal jest nieznana, ale mówi się, że nastąpi już w najbliższych tygodniach.

Rednder ujawnia konstrukcję Motoroli edge 30 Lite

Co prawda nie widzimy przodu urządzenia, ale raczej nie spodziewamy się po nim niczego specjalnego. Ciekawszy jest tylny panel, z prostokątną wyspą aparatów, znacznie różniącą od tej znanej z podstawowej edge 30. Widzimy, że na wyspie znajdą się jedynie dwa aparaty, co nieco dziwi, zważywszy na fakt, że choć jest to model Lite, to nadal członek flagowej serii. Nawet jeśli to średniak, to obecnie w tym segmencie raczej też producenci decydują się na większą ilość obiektywów.

Czytaj też: Motorola edge 30 – po prostu zwykły smartfon, a to duży komplement

Jeśli chodzi o specyfikację, na razie wiadomo, że edge 30 Lite będzie dość kompaktowym urządzeniem z wyświetlaczem POLED o przekątnej 6,28 cala, rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Aparaty z tyłu mają mieć rozdzielczość 64 i 13 Mpix. Drugim czujnikiem ma być prawdopodobnie obiektyw ultraszerokokątny. Aparat główny wyposażony będzie w OIS.

Czytaj też: Xiaomi pokazało Book S. To pierwszy taki tablet firmy z Windowsem i SoC ARM

Mówi się, że napędzi go Snapdragon 695 wspierany przez maksymalnie 6 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria o pojemności 4020 mAh obsłuży ładowanie z mocą 30 W. Wyciek ujawnił również warianty kolorystyczne edge 30 Lite, smartfon ma pojawić się w kolorach: Moonless Night, Very Peri, Opal Silver i Green Fig.