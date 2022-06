Najlepsze telewizory, które warto kupić. Edycja lato 2022

Połowa roku to idealny moment na pewne podsumowania i powiedzenie sobie, jakie najlepsze telewizory mamy obecnie na rynku. W tym roku mundial na jesieni i to późnej. Ale szalejąca drożyzna może być dobrym impulsem, aby zakupić telewizor jeszcze w czerwcu. Zwłaszcza że pozostało jeszcze kilka ciekawych zeszłorocznych modeli w ofercie. Oto trochę mniej typowe zestawienie telewizorów, które już są lub lada moment pojawią się na sklepowych półkach.

Najlepszy tani telewizor – TCL 55P725

Za mniej niż 2000 złotych możemy nabyć 55-calowy telewizor, z Android TV, wsparciem dla HDR (w tym Dolby Vision), a nawet dekodowaniem dźwięku Dolby Atmos. To ekran także o bardzo przyzwoitym designie. Sprzęt może nie rozpieszcza nas dynamiką czy zaawansowanym przetwarzaniem obrazu, ale działa stabilnie. Myślę, że to jedna z lepszych opcji przy obecnie coraz to wyższych cenach urządzeń.

Najlepszy tani telewizor do streamingu – TCL 55C635

C635 to również produkt TCL, ale o oczko wyżej, tegoroczna propozycja wyposażona w matrycę QLED 60Hz, czyli ze wsparciem dla szerokiej palety barw. Co więcej, telewizor oferuje Google TV, czyli zmodyfikowaną i ulepszoną platformę Android TV. Moim zdaniem to jedna z niespodzianek 2022 roku także pod względem stosunku ceny do jakości i możliwości. Za sprawą szerokiego wsparcia dla aplikacji, obsługi wszystkich formatów i jednak widocznych korzyści płynących z szerokiej palety barw mowa o idealnym budżetowym modelu do streamingu. Dla młodego widza, dla osób, które kupują swój pierwszy telewizor teraz, to jest jedna z najciekawszych opcji.

Najlepszy rozsądny telewizor 2021, na który warto jeszcze polować – Samsung Q70A

Tegoroczne telewizory Samsunga jeszcze na dobre nie weszły do sprzedaży. Ich dystrybucja się rozkręca, a przez to ceny ciężko uznać za atrakcyjne. Natomiast zeszłoroczny model Q70A to sprawdzone rozwiązanie. Jeden z najtańszych telewizorów na rynku ze 120 Hz matrycą, idealny do gamingu, transmisji sportowych, a przyjazny interfejs systemu Tizen 2021 ułatwia nawigację każdemu, także osobom starszym.

Najtańszy ekran mini LED – TCL 55C825

TCL rozpycha się po rynku coraz szerzej i zgarnia sobie nowe segmenty jeśli nie nowymi ciekawymi produktami to urządzeniami z zeszłego roku, które wciąż są w sprzedaży, ale mają wyjątkowo atrakcyjne ceny. Tak jest z TCL C825, ekranowi nie tylko QLED ze 120 Hz matrycą i Android TV, ale też wielostrefowym podświetlaniem za pomocą miniLED. Mamy tu do czynienia ze świetną czernią, kontrastem. Dodajmy do tego rozbudowany system audio i wbudowaną kamerę do wideo rozmów przez Google duo. A to wszystko za mniej niż 4 tysiące złotych w przypadku 55 cali i mniej niż 5 tysięcy złotych w wariancie 65-calowym. To także model, na który warto polować, zanim ostatnie sztuki zejdą ze stanów magazynowych.

Największa innowacja w TV 2022 – Samsung The Frame 2022

Nowości 2022 w tym zestawieniu nie może zabraknąć. The Frame 2022 to telewizor niezwykły, nietuzinkowy i niosący moim zdaniem największą zmianę w gamie modelowej w całym rynku. Telewizor ten ma bardzo matową matrycę, taką, która ma sprawić, że telewizor naprawdę wygląda jak obraz. Wygląda to zjawiskowo właśnie w trybie sztuki (gdy nie korzystamy aktywnie z telewizora), ale jest też praktyczne podczas seansów w nasłonecznionym pomieszczeniu. Szkoda jedynie, że nie ma tu podświetlania miniLED i dużej jasności wtedy byłby to dla mnie ekran pierwszego wyboru, a tak to niestety trzeba iść na pewne kompromisy.

Najbardziej wyczekiwany telewizor – Sony X90K

Seria ekranów LCD 90 od Sony od przynajmniej czterech lat jest hitem firmy. To taki trafiony produkt, dobrze wyceniony, dobrze doposażony, wręcz niemający sobie równy w swych parametrach. Nowy X90K posiada jeszcze bardziej zaawansowany system podświetlania, dzięki czemu oferuje lepszy kontrast i czerń. Niestety na starcie jest droższy od swojego poprzednika, ale takie mamy czasy. Wyczekuje go w szerszej dystrybucji i wiem, że będzie jednym z tych telewizorów, które bardzo chętnie będę rekomendował wszystkim oczekującym dobrej jakości obrazu za stosunkowo rozsądną cenę, także w dużych przekątnych.

Prawdopodobnie najlepszy telewizor 2022 roku – Sony A95K

Gama ekranów Sony 2022 jest niezwykle ciekawa, zwłaszcza gdy mówimy o topach produktowych. Japończycy stawiają na wysoką jakość. Technologiczną nowiną, która poniekąd mały wstrząs wywołała jest pojawienie się matrycy QD-OLED Samsung Display. Zastosowanej w telewizorach Samsung S95B oraz właśnie Sony A95K. Połączenie nowej bardzo jasnej matrycy organicznej oferującej bardzo nasycone i referencyjne kolory z zaawansowanym procesorem XR daje bardzo dobre efekty, przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka gdy zobaczyłem ten telewizor na żywo. Natomiast na finalną ocenę czy to rzeczywiście najlepszy telewizor 2022 roku poczekam do grudnia 😉 A przede wszystkim na moment, gdy te telewizory w swych gotowych wersjach będą już w stałej sprzedaży.

Prawdopodobnie największy telewizor 2022 roku – TCL 98C735

Pojawiały się na rynku już duże około 100-calowe telewizory. Nigdy jednak nie kosztowały tak mało i nie były dostępne w miarę szerokiej dystrybucji. Były to ciekawostki, rozwiązania dla magnatów i po prostu pokaz siły producenta. Teraz TCL wychodzi do klienta z 98-calowym telewizorem klasy wyższej-średniej. To 120 Hz, QLED, Google TV i po prostu gigantyczny ekran za 25 tysięcy złotych. Aż chce się go mieć, jeśli tylko ma się wolny taki kawałek ściany.

Telewizor, na którego obniżkę ceny najbardziej czekamy – LG OLED C2

Seria C w telewizorach OLED od LG to sprawdzone produkty, które zawsze stanowiły referencję dla całego rynku. W tym roku tą referencją zdaje się hasło „tanio to już było” . Po prostu telewizor jest drogi, choć jest jaśniejszy od poprzednika i po prostu lepszy. Wierzę jednak, że w niedalekiej przyszłości sytuacja się nieco unormuje i jednak sprzęt ten stanie się nieco bardziej przystępny.

Najbardziej niedocenione telewizory na rynku – Ekrany 8K Samsunga i Sony

Uważam, że temat telewizorów 8K niesłusznie został zamieciony pod dywan. Prawdą jest, że treści w 8K nie ma i jeszcze długo nie będzie lub nawet nie będzie ich wcale, przynajmniej w tej dekadzie. Natomiast duże telewizory domagają się dużego zagęszczenia pikseli, zaawansowanego podświetlania z tysiącami diod miniLED, zaawansowanych procesorów potrafiących świetnie ten obraz upscalować. Dlatego właśnie trzeba jasno sygnalizować, że topową jakość uzyskuje się właśnie na takich modelach jak Sony Z9K, Sony Z9J, Samsung QN900B, QN800B, QN900A, QN800A. I najbardziej wymagający nabywcy 75,85-calowych telewizorów właśnie takimi ekranami powinni się zainteresować.