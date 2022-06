Ten pulsar jest w wieku nastoletnim. Niezwykle młody obiekt zaobserwowany na niebie

Astronomowie szacują, że pulsar oznaczony jako VT 1137-0337 może mieć zaledwie 14 lat. Nawet jeśli okaże się starszy, to nie na tyle, by przewyższyć wiekiem żyjących obecnie ludzi.

Do odkrycia tego pulsara doprowadziła działalność Very Large Array, czyli obserwatorium radioastronomicznego odpowiedzialnego za identyfikację VT 1137-0337 w 2018 roku. Wspomniany obiekt wydaje się oddalony o około 395 milionów lat świetlnych, a dzięki dalszym badaniom astronomowie zwrócili uwagę na dwie wyróżniające go cechy.

Czytaj też: Pobliska gwiazda posiada dwie skaliste planety. To jeden z bliższych Ziemi układów

Po pierwsze, pulsar ten jest niezwykle jasny. Po drugie natomiast, nie był on widoczny w danych zebranych w 1998 roku. Pojawił się dopiero w czterech kolejnych katalogach, co pozwala sądzić, że może to być najmłodszy obiekt tego typu, jaki kiedykolwiek udało się zaobserwować. Konkurentem dla VT 1137-0337 jest Mgławica Kraba, w obrębie której w 1054 roku astronomowie z Chin i Bliskiego Wschodu zaobserwowali silny rozbłysk wiązany obecnie z supernową.

Chmura gazu powstała w wyniku eksplozji ma szerokość 11 lat świetlnych, a w jej centrum znajduje się gwiazda neutronowa. Cała ta struktura znajduje się 6500 lat świetlnych od Ziemi, dzięki czemu pulsar z Mgławicy Kraba jest najjaśniejszym trwałym źródłem promieniowania gamma na ziemskim niebie. W tym miejscu do akcji wkracza jednak VT 1137-0337, który okazuje się nawet 10 000 razy jaśniejszy.

Pulsary cechują się posiadaniem bardzo silnych pól magnetycznych

Jak wyjaśnia Gregg Hallinan, na podstawie cech charakterystycznych VT 1137-0337 można stwierdzić, że jest to bardzo młody pulsar. Może mieć 14 lat lub nieco więcej, ale nie przekracza wieku 60-80 lat. I choć w 1998 roku nie był on jeszcze widoczny, to mogło to wynikać z obecności gwałtownie rozszerzających się obłoków gazu, które przysłoniły ten efektowny widok. Obecnie VT 1137-0337 traci każdego roku około 5 procent swojej jasności, dlatego ta w pewnym momencie zauważalnie spadnie.

Czytaj też: Materia tworząca gwiazdy neutronowe coraz mniej tajemnicza. Naukowcy wiedzą, jak ją rozpracować

Warto podkreślić, iż w kontekście wieku tego obiektu mówimy o tym, w jaki sposób (i kiedy) widzimy go z perspektywy Ziemi. Ze względu na dystans oddzielający nas od VT 1137-0337 oczywistym jest, że w rzeczywistości jest on już znacznie starszy – o ile nadal istnieje. Naukowcy zauważają też, że VT 1137-0337 musi mieć bardzo silne pole magnetyczne – na tyle silne, by można go było uznać za magnetar. Te ostatnie są często wiązane z występowaniem FRB, czyli tajemniczych szybkich błysków radiowych.