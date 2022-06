NASA idzie na rekord. W rolach głównych Księżyc i GPS

NASA zamierza przeprowadzić eksperyment LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment), aby przetestować możliwości nawigacji księżycowej, wykorzystując w tym celu system GNSS.

Ten składa się z konstelacji satelitów powszechnie używanych do określania pozycji, nawigacji i pomiaru czasu na Ziemi. Podczas swojej podróży na Księżyc LuGRE połączy się zarówno z systemem GPS, jak i z europejską konstelacją GNSS, Galileo. Przed dotarciem na powierzchnię naszego naturalnego satelity odbiornik przeprowadzi również szereg eksperymentów nawigacyjnych podczas pobytu na orbicie księżycowej. Następnie zostaną one wykorzystane do obliczania pierwszych w historii GNSS poprawek lokalizacji podczas tranzytu na Księżyc i na powierzchni Srebrnego Globu.

W tym przypadku przekraczamy granice tego, do czego GNSS został stworzony – to znaczy rozszerzamy zasięg systemów zbudowanych w celu świadczenia usług użytkownikom naziemnym, lotniczym i morskim, aby objąć nimi również szybko rozwijający się sektor kosmiczny. Znacznie zwiększy to precyzję i odporność systemu w porównaniu z tym, co było dostępne podczas misji Apollo, a także pozwoli na bardziej elastyczne wyposażenie i scenariusze operacyjne. J.J. Miller, Space Communications and Navigation

Dotychczas rekordowa odległość wynosiła około 187 000 kilometrów

Po tym, jak sonda Blue Ghost wyląduje na Księżycu, odbiornik LuGRE rozstawi antenę i zacznie zbierać dane, co potrwa około 12 dni. Zostaną one przesłane na Ziemię, gdzie posłużą do opracowania księżycowych systemów GNSS na potrzeby przyszłych misji księżycowych. W grę wchodzi między innymi wsparcie podczas załogowej misji, w ramach której ludzie ponownie staną na Księżycu.

W 2016 roku, w czasie Magnetospheric Multiscale Mission, agencja wykorzystała GPS na rekordowej wysokości 70 000 kilometrów nad Ziemią. Trzy lata później, w ramach tego samego przedsięwzięcia, udało się ustanowić nowy rekord, który wyniósł około 187 000 kilometrów. Za sprawą LuGRE NASA zamierza podwoić tę odległość. Przy tak ekstremalnych wartościach potrzebne są odbiorniki GNSS o wysokiej czułości. Misja LuGRE ma w tym celu korzystać ze specjalistycznego odbiornika opracowanego przez Qascom, włoską firmę specjalizującą się w rozwiązaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa kosmicznego i bezpieczeństwa nawigacji satelitarnej.