Praktyczne wideo pozwala obejrzeć Nothing Phone (1) z każdej strony

YouTuber MKBHD właśnie opublikował praktyczne wideo przedstawiające Nothing Phone (1) z każdej strony. Smartfon zdecydowanie wyróżnia się wyglądem, a jego design idealnie pasuje do słuchawek producenta.

Nothing Phone (1) na wideo – obejrzyjcie ten wyjątkowy smartfon z każdej strony

Tydzień temu Nothing po raz pierwszy oficjalnie ujawniło nam wygląd swojego pierwszego smartfona, potwierdzając poprzednie zapewnienia – tylny panel naprawdę jest przeźroczysty. Ten oczywiście nie odkrywa wszystkiego, co urządzenie ma w środku. Producent zadbał, by całość miała odpowiednio estetyczny wygląd. Widzimy jednak moduł aparatu, cewkę bezprzewodowego ładowania.

Teraz, dzięki materiałowi, który udostępnił YouTuber MKBHD, możemy jeszcze dokładniej przyjrzeć się Nothing Phone (1). Widzimy też po raz pierwszy przedni panel, z dość sporymi ramkami i okrągłym otworem na aparat do selfie umieszczonym w lewym górnym rogu. Wideo w dużej mierze skupia się na interfejsie pozwalającym na kontrolę tylnego podświetlenia, które naprawdę robi wrażenie.

Niestety, wideo nie zawiera żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji, choć to akurat nie dziwi, bo MKBHD mówi, że „może” mówić tylko o podświetlaniu i podstawowej konstrukcji urządzenia, bo zapewne obowiązuje go umowa poufności.

Z racji, że premiera tego smartfona zaplanowana została na 12 lipca, spodziewamy się, że w najbliższym czasie dowiemy się na temat tego urządzenia jeszcze więcej, choć raczej nadal będą to kwestie konstrukcyjne. Oficjalna specyfikacja zapewne zostanie ujawniona podczas premiery.