Dwa nowe osiągnięcia w rozwoju akumulatorów. Naukowcy przeszli samych siebie

W ostatnich dniach światło dzienne ujrzały dwa osiągnięcia poczynione w rozwoju akumulatorów. Jedno skupia się na poprawieniu wytrzymałości litowo-jonowych akumulatorów w ekstremalnie niskich temperaturach, a drugie na wydłużeniu żywotności tych opartych o stały elektrolit.

Jak zwiększyć trwałość i stabilność półprzewodnikowych akumulatorów litowo-jonowych?

Zespół naukowców z University of Surrey ponoć stworzył właśnie solidne postawy do wykorzystania półprzewodnikowych akumulatorów litowo-jonowych w rzeczywistym świecie (via Small). Ograniczył bowiem ich podatność na zwarcia poprzez wstrzykiwanie jonów ksenonu do ceramicznego materiału tlenkowego, mającego pełnić funkcję stałego elektrolitu.

Dzięki tej metodzie udało się stworzyć elektrolit, który wykazywał 30-krotną poprawę żywotności akumulatorów w porównaniu z wersją bez tak wzbogaconego stałego elektrolitu.

Żyjemy w świecie, który jest o wiele bardziej świadomy szkód, jakie ludzie wyrządzają środowisku. Mamy nadzieję, że nasza bateria i nasze podejście przyczynią się do rozwoju naukowego akumulatorów wysokoenergetycznych, co pozwoli nam w końcu wkroczyć w bardziej zrównoważoną przyszłość – powiedział Dr Nianhua Peng, współautor badania z University of Surrey.

Akumulatory litowo-jonowe nie lubią zimna, ale jest sposób na zmniejszenie tej podatności

Z kolei naukowcy, których pracę opublikowano w ACS Central Science, pochwalili się tym, że ulepszyli tradycyjne akumulatory litowo-jonowe do tego stopnia, że teraz wytrzymują znacznie lepiej ujemne temperatury. Jak tego dokonali? Dosyć prosto, bo zastąpili tradycyjną grafitową anodę w akumulatorze, specjalnym „wyboistym” 12-stronnym materiałem na bazie węgla.

Ogniwo litowo-jonowe 4680 Tesli

Ta anoda jest w stanie funkcjonować w temperaturach nawet -35 stopni Celsjusza, a jej zastosowanie w tradycyjnym ogniwie wykazało, że można ładować i rozładowywać je w temperaturach od 25°C do -20°C. Kiedy temperatury spadły poniżej zera, takie ogniwo utrzymywało 85,9% zdolności magazynowania energii, którą mogło zmagazynować w temperaturze pokojowej.