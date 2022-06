Procesory z tworzyw sztucznych alternatywą dla krzemowych? Naukowcy wyszukali tani zamiennik

Jako że chcemy otaczać się całą masą technologicznych sprzętów, a Internet Rzeczy ciągle rośnie w siłę i wpycha się już do naszych mieszkań i domów w najróżniejszych formach, ludzkość musi znaleźć tanią alternatywę dla krzemowych układów. Przykładem tego są procesory z tworzyw sztucznych.

W dobie coraz powszechniejszych urządzeń inteligentnych, tanie procesory z tworzyw sztucznych wydają się ratunkiem

Procesory krzemowe są drogie. Wprawdzie mogliście już nie raz słyszeć, że sam procesor jest drogi, a to logika (opracowanie architektury) kosztuje w nim najwięcej, ale (choć to w dużej mierze prawda), proces produkcji nowoczesnych układów do tanich nie należy. Zwłaszcza kiedy w grę wchodzi wyprodukowanie całych miliardów nowych urządzeń, które zwykle korzystają ze starych procesów technologicznych dla niższej ceny i wyższego uzysku.

Rozwiązanie? Procesory z tworzyw sztucznych, które proponują naukowcy University of Illinois Urbana-Champaign i specjaliści od elastycznej elektroniki PragmatIC Semiconductor. Ten ponoć będzie można produkować na masową skalę w cenie poniżej centa i tym samym „zapoczątkować świat, w którym wszystko – od bandaży po banany – będzie miało chip”.

Główny problem? Istniejące układy scalone są zbyt skomplikowane, aby można je było produkować w plastiku z akceptowalną wydajnością. Aby poradzić sobie z osobliwościami plastikowych układów scalonych, zespół naukowców z Uniwersytetu Illinois zbudował od podstaw nowy procesor Flexicore.

W nim ograniczono liczbę bramek i zastosowano logikę 4 i 8-bitową zamiast 16- lub 32-bitowej. Architektura pamięci Flexicore i jej zestaw instrukcji zostały zoptymalizowane pod kątem mniejszej liczby komponentów i mniejszej złożoności. Został zaprojektowany tak, aby wykonywał instrukcję w jednym cyklu zegara i wyprodukowany za pomocą technologii IGZO.

Owoc? 4-bitowy plastikowy procesor FlexiCore w formie kwadratu 5,6 mm z 2104 elementami półprzewodnikowymi. Wydajność produkcji już teraz wynosi ponad 80%, a naukowcy szacują, że wyprodukowanie układu Flexicore kosztowałoby mniej niż 1 grosz. Wydajność w przypadku układów 8-bitowych nie była jednak na tyle dobra.