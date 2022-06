Chińczycy znaleźli życie pozaziemskie? Pojawił się intrygujący komunikat

Od kilku lat Chińczycy są posiadaczami największego na świecie radioteleskopu, a nowe doniesienia sugerują, że wykrył on oznaki świadczące o istnieniu życia pozaziemskiego.

FAST, czyli Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, został oddany do użytku zaledwie kilka lat temu. Przy średnicy wynoszącej pięćset metrów i zaawansowanej aparaturze jest on w stanie zbierać sygnały, które są następnie wykorzystywane przez tamtejszych naukowców między innymi do poszukiwania form życia poza granicami naszej planety.

Czytaj też: Raport o UFO sugeruje, że obserwowane obiekty nie muszą być związane z kosmitami

We wrześniu 2020 roku rządowa Science and Technology Daily poinformowało, że FAST rozpocznie skanowanie nieba w poszukiwaniu życia pozaziemskiego. Miało to być możliwe dzięki przeprowadzonej modernizacji, która zmniejszyła problem zakłóceń w odbieranych sygnałach. Tym razem ten sam dziennik poinformował o przełomie w poszukiwaniach, lecz informacja została bardzo szybko usunięta.

Informacja o tym, że naukowcy z Chin znaleźli życie pozaziemskie została szybko usunięta

W opublikowanym raporcie pojawiły się wypowiedzi, których autorem był Zhang Tonjie, główny naukowiec zespołu zajmującego się poszukiwaniem cywilizacji pozaziemskich. Zhang stwierdził, iż jego zespół zaobserwował dwa zestawy tajemniczych sygnałów w 2020 roku podczas analizy danych zebranych rok wcześniej. Natrafił też na podejrzany sygnał w tym roku, analizując dane dotyczące egzoplanet. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej zagadkowa, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż raport w tej sprawie został usunięty krótko po publikacji.

Czytaj też: Zdradzanie lokalizacji Ziemi pozaziemskim cywilizacjom wzbudza kontrowersje. Naukowcy i tak zamierzają to robić

Oczywiście do tego typu rewelacji zawsze należy podchodzić z dystansem, czego nauczyła nas między innymi historia odkrycia rzekomego odkrycia życia na Wenus. W praktyce okazało się jednak, iż pomiary były błędne bądź niewłaściwie zinterpretowane. W tym przypadku kaliber jest nawet większy, ponieważ w grę mogłoby wchodzić odebranie sygnału wyemitowanego przez pozaziemską cywilizację. Pozostaje nam więc cierpliwie czekać w nadziei, iż wkrótce zostanie opublikowanych więcej szczegółów.