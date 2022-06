Qualcomm pokazał moduł dla urządzeń nowej generacji. Ten zrewolucjonizuje łączność

Poznaliśmy właśnie szczegóły najnowszego dzieła firmy Qualcomm w postaci modułu RFFE (Radiofrequency Front-end), które ma wprowadzić bezprzewodową łączność na zupełnie nowy poziom. Qualcomm pokazał bowiem moduł dla urządzeń nowej generacji, które zyskają za jego sprawą łączność 5G oraz Wi-Fi 7 „niskim kosztem”.

Jednoczesna obsługa 5G i Wi-Fi 7 w zasięgu nowego modułu RFEE firmy Qualcomm

Qualcomm w swoim ogłoszeniu twierdzi, że ten najnowszy moduł RFFE pozwoli wszystkim chętnym wprowadzać obsługę 5G i Wi-Fi 7 do wszystkich urządzeń następnej generacji przy jednoczesnym zwiększeniu energooszczędności i ogólnej wydajności. Firma dumnie nazwała się nawet liderem w sektorze RFFE i zapowiedziała, że znacznie rozszerzyła jego możliwości.

Teraz ten moduł może trafić nie tylko do komputerów, smartwatchy, zestawów XR, mobilnych urządzeń szerokopasmowych i smartfonów, ale też do samochodów oraz wszelkich przykładów sprzętu Internetu Rzeczy. Jest to zresztą element, który odpowiada za połączenie ze sobą wielu elementów odpowiadających za łączność z anteną na czele.

Wyjątkowość tego nowego modułu RFFE Qualcomma sprowadza się do obsługi zarówno Wi-Fi 7, jak i 6E oraz 5G. To w przypadku smartfonów lub laptopów nowej generacji może doprowadzić do uzyskania znacznie wyższej szybkości oraz wydajności.

Producenci mogą używać nowych modułów wraz z produktami Qualcomm Technologies, takimi jak Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7/Bluetooth Systems i Snapdragon 5G Modem-RF Systems – do najnowocześniejszych połączeń bezprzewodowych, takich jak urządzenia wyposażone w Snapdragon Connect. Mogą też używać wraz z modułami chipsetów Wi-Fi i Bluetooth innych producentów – czytamy w ogłoszeniu.

Firma twierdzi jednocześnie, że te moduły są w pełni kompatybilne z nowszymi modemami i podzespołami innych firm. Ponoć już teraz są dostarczane chętnym producentom w formie próbek z planem wprowadzenia na rynek w drugiej połowie 2022 roku.