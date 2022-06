Opadła woda, ukazały się ruiny miasta. Niezwykłe odkrycie sprzed 3400 lat

Ruiny starożytnych miast, które przez tysiące lat ukrywały się przed ludzkim wzrokiem, teraz wychodzą na światło dzienne. W tym przypadku archeolodzy dostali kolejną szansę.

Kolejną, bo w 2018 roku prawdopodobne pozostałości Zakhiku również wynurzyły się z wody. Wtedy to doszło do częściowego uszkodzenia tamy, co z kolei przełożyło się na obniżenie poziomu wody. Teraz natomiast sprawcą zamieszania okazała się trwająca w Iraku susza. O ile jednak przed czterema laty archeolodzy mieli zbyt mało czasu na podjęcie odpowiednich działań, tak teraz mają większe pole do popisu.

Stanowisko archeologiczne obejmujące ten obszar nazywa się Kemune, natomiast samo miasto mogło być w przeszłości nazywane Zakhiku. Ruiny składają się z pałacu i kilku innych dużych budowli, pochodzących z epoki brązu. Liczą one około 3400 lat. Naukowcy uważają, że pozostałości zabudowań są pamiątką po tętniącym życiem ośrodku Mitanni, czyli państwie rozciągającym się wzdłuż rzeki Tygrys w latach 1550-1350 p.n.e.

Pod koniec ubiegłego roku, w grudniu, ruiny zaczęły ponownie się wynurzać. Tym razem archeolodzy nie przegapili pojawiającej się okazji. W styczniu i lutym Hasan Ahmed Qasim z Kurdistan Archaeology Organization, wspierany przez Ivane Puljiz z Uniwersytetu we Fryburgu i Petera Pfälznera z Uniwersytetu w Tybindze, rozpoczął tworzenie mapy tajemniczego miasta.

Poza placem, który był już znany od kilku lat, archeolodzy natrafili między innymi na dużą fortyfikację złożoną z muru i wież, kompleks przemysłowy oraz wielopiętrowy budynek magazynowy. Wstępne datowanie tych ruin sugeruje, że pochodzą właśnie z czasów świetności Mitanni. Jak wyjaśnia Puljiz, w sporych rozmiarów magazynie musiały być przechowywane ogromne ilości różnorakich towarów.

Budynki zostały zniszczone nie tylko za sprawą upływającego czasu, ale również w wyniku trzęsienia ziemi. Na miejscu znaleziono także ceramiczne dzbany zawierające ponad 100 niewypalonych glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowym. Ich datowanie wskazuje na okres średnioasyryjski. Jeśli uda się odszyfrować te zapiski to być może naukowcy będą w stanie wyjaśnić, jaka była dokładne przeszłość tego obszaru. Z dotychczasowych informacji można z pewnością wywnioskować, iż Zakhiku było ważną częścią państwa Mittani.