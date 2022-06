HBM3 dla NVIDIA. SK Hynix ogłosił masową produkcję i swojego pierwszego klienta

Firma SK Hynix kontynuuje swoją „dominację” na rynku wysokowydajnej pamięci. To właśnie ona była tą pierwszą, która zaczęła w ogóle wspominać o standardzie HBM3 i pierwszą, która zakończyła nad nim prace. Dziś SK Hynix poinformowało o kolejnym kamieniu milowym, bo o rozpoczęciu masowej produkcji HBM3 dla NVIDIA, która stała się jej pierwszym klientem. Dzięki temu akceleratory H100 sięgną właśnie po nowy, imponujący swoimi możliwościami standard.

To ogłoszenie jest o tyle ważne dla SK Hynix, że ta firma będzie utrzymywała przez pewien czas monopol na rynku HBM3, a jak wiemy, ten sprzyja wysokim cenom, ale też budowaniu pozycji marki. SK Hynix okazało się bowiem jednoznacznie skuteczniejsze m.in. od jej największego rywala, czyli Samsunga w prowadzaniu zupełnie nowego i do pewnego stopnia innowacyjnego standardu na rynek.

To zresztą zapewnił firmie kontrakt z NVIDIA, której akcelerator H100 sięga po całe 96 GB pamięci HBM3 (realnie zapewnia dostęp do 80 GB przez m.in. obsługę ECC) na 5120-bitowym interfejsie. Obaj producenci ściśle ze sobą współpracowali, aby zapewnić idealną interoperacyjność między tymi komponentami, a obecny format HBM3 sprowadza się do 16-GB pakietów, które składają się z łącznie ośmiu 2-GB kości DRAM. Warto też wspomnieć, że SK Hynix wcześniej stworzyła pakiety 24-gigabajtowe z 12 układami o tej samej pojemności.

Każda z kości DRAM jest podłączona do 1024-bitowego interfejsu, więc szerokość magistrali kontrolera nie zmieniła się od standardu HBM2, ale większa liczba stosów zwiększyła ogólną przepustowość pakietu do nawet 819 GB/s. Dodatkowo „przepustowość na pin” w HBM3 od SK Hynix wynosi teraz całe 6,4 Gb/s, a nie 3,6 Gb/s, jak to w przypadku obecnie eksploatowanego standardu HBM2e.

Chociaż NVIDIA i SK Hynix zapiszą się na kartach historii jako kolejno pierwszy producent wykorzystujący HBM3 i pierwsza firma je produkująca, to wkrótce ten duet rozszerzą inni. Przykładowo firma SiFive już rok temu wyprodukowała swój pierwszy układ scalony obsługujący HBM3 na węźle N5 firmy TSMC, podczas gdy Rambus i Synopsys już od dłuższego czasu oferują sprawdzone w krzemie kontrolery i interfejsy fizyczne HBM3. Należy jednak pamiętać, że „zwyczajni” użytkownicy PC, a nawet pasjonaci, nie sprawdzą możliwości HBM3 na własnej skórze, bo ten standard został opracowany specjalnie do superkomputerów i centrów danych.