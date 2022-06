Studenci stworzyli słoneczną stację ładowania dla pojazdu Gemma ratującego żywność od wysypiska

Władze University of Illinois pochwaliły się w jednym z najnowszych ogłoszeń prasowych dziełem swoich studentów, którzy stworzyli słoneczną stację ładowania dla wyjątkowego pojazdu Gemma. Projekt różni się od innych nie tylko dlatego, że rzeczywiście powstał w formie demonstratora technologii, ale też przez to, że rzeczywiście działa i zasila komercyjnie wykorzystywany pojazd.

Opracowując stacjonarną ładowarkę, studenci zadbali o czystą energię dla pojazdu Gemma, ratującego żywność

Jak wynika z ogłoszenia, ten pomysł i plan opracowała agencja zajmująca się prowadzeniem nietypowych projektów na wspomnianym uniwersytecie. Ta ogłosiła go i zaczęła szukać chętnych do jego realizacji. Podjęła się go trójka studentów, która miała dostęp do finansów uczelni i mogła zaprojektować oraz stworzyć pełnoprawną i działającą stację ładowania.

W domyśle miał z niej korzystać elektryczny samochód dostawczy, będący częścią uniwersyteckiej inicjatywy Food Recovery Network (FRN). W jej ramach zbiera się resztki jedzenia z jadalni na terenie kampusu uniwersytetu i następnie dostarcza do schronisk dla bezdomnych i kuchni w Chicago. Tylko w 2020 roku ta inicjatywa „uratowała” 3,4 tony żywności, a teraz część tej inicjatywy może realizować swoją misję w sposób całkowicie bezemisyjny.

University of Illinois Chicago College of Engineering MIE student and member of the student organization Engineers for a Sustainable World (ESW) Joe Downie with the solar charge station for the Office of Planning, Sustainability and Project Management’s “Gemma” car, an all electric vehicle, May 19, 2022. UIC Engineering/Jim Young

Wszystko dzięki wspomnianym studentom, którzy zdecydowanie nie odkryli Ameryki swoim projektem, ale pokazali, „że można” i że wcale nie jest to takie trudne. Jesienią 2020 roku rozpoczęli swoją pracę, którą spowolnił wybuch pandemii i na dodatek zmusił przez brak części do przerobienia projektu z wersji mobilnej (czytaj: stacja na przyczepce) na wersję stacjonarną.

Ta również spełnia swoje zadanie, wykorzystując do ładowania swojego pokładowego akumulatora 300-watowy panel słoneczny, który zmienia nachylenie zależnie od miesiąca, aby jeszcze lepiej pochłaniać promienie słoneczne. Zgromadzoną energię przesyła bezpośrednio do pokładowych akumulatorów samej ciężarówki, kiedy ta trafia na miejsce parkingowe w nocy. Ciągle jednak studenci mają w planie realizację tego projektu z udziałem przyczepki, aby w ciągu dnia panele ładowały bezpośrednio magazyn energii samochodu.