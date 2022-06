Prezentacja IMX 989, czyli jak Sony pokonało Samsunga na rynku smartfonowych aparatów

24 czerwca pisaliśmy o 200-megapikselowej matrycy Samsunga ISOCELL HP3, która została ogłoszona mianem rekordowej ze względu na jej właśnie rekordowo małe piksele o wielkości ledwie 0,56 mikrometra. Zaprezentowana teraz matryca Sony IMX 989 odebrała jednak produktowi Samsunga miano króla, jako że mierzy cały… cal.

Sony pokazało matrycę IMX 989. To pierwszy calowy czujnik dla smartfonów

Rozwijająca się technologia aparatów cyfrowych robi każdego roku ogromne kroki zwłaszcza na poletku smartfonów, walcząc o coraz więcej ładnie wyglądających na pudełku megapikseli. Warto przez to pamiętać, że znacznie więcej w kwestii jakości i ogólnej sprawności aparatu smartfona ma zwykle do powiedzenia oprogramowanie napędzane sztuczną inteligencją oraz sama wielkość matrycy.

Samsung i Sony to zdecydowanie jedne z najbardziej, jak nie te najbardziej przyczyniające się do rozwoju smartfonów pod kątem aparatów. W tym wszystkim król może być tylko jeden i ledwie tydzień po ogłoszeniu Samsunga, Sony przypomniało o tej zasadzie, zapowiadając pierwszą na rynku 1-calową matrycę IMX989. Warto tutaj podkreślić, że Sony ma obecnie w sprzedaży smartfony z matrycami o takiej wielkości, ale nie są to całkowicie nowe, a specjalnie przystosowane do urządzeń mobilnych warianty z aparatów cyfrowych.

Sony IMX989 to już z kolei całkowicie nowa i skrojona specjalnie pod smartfony matryca z natywnie 50-megapikselową rozdzielczością i pikselami o rozmiarze 1,5 mikrometrów. Taka różnica w wielkości pojedynczych pikseli powinna przełożyć się na wyższą jakość przy słabszym oświetleniu. W porównaniu do Samsunga IMX989 wypada oczywiście lepiej, bo ISOCELL HP3 mierzy 1/1,14 cala, a każdy jego piksel cechuje się natywnym rozmiarem 1,4 mikrometra.

Z tego co wiemy, matryca Sony IMX989 zadebiutuje w smartfonie Xiaomi 12S Ultra, który zostanie wprowadzony na rynek wraz z Xiaomi 12S i Xiaomi 12S Pro już 4 lipca 2022 roku. Samsung z kolei dopiero szykuje się do masowej produkcji swojej ISOCELL nowej generacji.