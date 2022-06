Specyfikacja HDMI 2.1a zaktualizowana. Ich nowa funkcja z pewnością Wam się spodoba

HDMI Forum zaktualizowało właśnie standard HDMI w jego najnowszej wersji, dorzucając do niego ważną funkcję, która ma uwolnić nas od potrzeby stosowania przewodów zasilających w konkretnych przypadkach. Specyfikacja HDMI 2.1a uwzględnia bowiem teraz funkcję HDMI Cable Power.

Funkcja HDMI Cable Power może uwolnić nas od płacenia kroci za aktywne przewody HDMI

HDMI Cable Power powstało przede wszystkim po to, aby zapewnić przewodom dostęp do większej ilości mocy bezpośrednio z urządzenia źródłowego bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów zasilających. Oznacza to, że funkcja HDMI Cable Power umożliwia aktywnym przewodom sygnałowym HDMI czerpanie energii elektrycznej bezpośrednio ze źródła, bez konieczności stosowania osobnego przewodu zasilającego.

Jeśli nie jesteście specami od HDMI, to na samym początku warto wyjaśnić, że obecnie (pomijając kwestię standardów oraz przepustowości) możemy kupić zarówno pasywne, jak i aktywne przewody tego typu. Różnica? Te pierwsze przy większych długościach zaczynają dręczyć problemy z degradacją sygnału, więc kiedy w grę wchodzi połączenie dwóch urządzeń bardzo od siebie oddalonych (zwłaszcza w środowisku z wysoką interferencją), jedynym wyjściem są te aktywne warianty.

Aktywne HDMI są wyposażone w procesor, który wzmacnia sygnał i sam w sobie potrzebuje zasilania dostarczanego z obu końców przewodu przez złącze USB. Niektóre aktywne kable HDMI są nawet dostarczane z zasilaczem. W to właśnie uderza nowa funkcja w specyfikacji HDMI 2.1, bo z Cable Power typowy przewód będzie pobierać nie 50 miliamperów, a 300 mA mocy przy napięciu 5 V. (USB-C, Micro-B) dla urządzeń źródłowych, które nie obsługują tej funkcji.

W praktyce więc HDMI Cable Power sześciokrotnie zwiększa pobór mocy i nie wymaga stosowania zewnętrznych złączy zasilania. Dzięki temu zaczną powstawać 5-metrowe pasywne przewody HDMI 2.1 (z transmisją do 48 Gb/s), które nie będą wymagać zewnętrznego zasilania do utrzymania stabilnego sygnału. Co najważniejsze – urządzenia podłączone za pomocą tych nowych przewodów będą jednak musiały wspierać funkcję HDMI Cable Power, a same przewody będą jedno-, a nie dwukierunkowe. Warto jednocześnie wspomnieć, że nowe przewody HDMI z natywną obsługą funkcji HDMI Cable Power będą wyposażone w osobne złącza zasilania.