Wydajność karty Intel Arc A730M wyciekła. Konkurencja ma się czego bać?

Chociaż mobilne karty Intela zaliczyły premierę pod koniec marca, to ciężko nazwać ją premierą rynkową. Dlaczego? Bo dopiero teraz, ponad dwa miesiące później, wspomina się o wchodzeniu laptopów z tymi kartami na szerszy rynek. Nic więc dziwnego, że doczekaliśmy się nowych, bardziej namacalnych informacji na ich temat, a tym razem okazują one wydajność karty Intel Arc A730M.

Chociaż specyfikację znamy już od dawna, to wydajność karty Intel Arc A730M pozostawała ciągle pod znakiem zapytania

W całej rodzinie Intel Arc A- najważniejsze modele to zdecydowanie A730M oraz A770M z TDP powyżej 100 watów, których procesor graficzny ACM-G10 w dwóch konfiguracjach zapewnia kolejno 384 i 512 XVE jednostek obliczeniowych oraz odpowiednio 12 i 16 GB pamięci na 192- oraz 256-bitowej magistrali. Jeśli określenie XVL jest dla Was nowe, to dla przypomnienia, Intel zmienił dawniej nazwę jednostek obliczeniowych z EU (Execution Units) na XVE (Xe Vector Engines), które wchodzą w skład rdzeni Xe. Każdy jeden rdzeń w GPU składa się z 16 XVE oraz 16 XMX.

Jak w takim razie mobilna karta graficzna Intel A730M sprawdza się w praktyce? Odpowiedź na to pytanie zapewnia post niejakiego Golden Pig Upgrade na forum Weibo. Ten opublikował wynik z benchmarku 3DMark Time Spy z wynikiem 10107 punktów graficznych, co oznacza, że syntetyczna wydajność A730M odpowiada poziomowi mobilnych kart RTX 3070 i RTX 3070 Ti o TDP poniżej 115 watów. Jest to jednak zapewne spowodowane po prostu znacznie lepszym dopracowaniem sterowników (czytaj: optymalizacją) kart Intela w tym teście względem konkurencji.

Gdyby tego było mało, po kilku godzinach od pierwotnego wpisu, w sieci pojawił się też wpis firmy Mechanike (producenta laptopów) z wykresem, wedle którego w teście 3DMark Fire Strike karta Arc A730M plasuje się pomiędzy możliwościami RTX 3060 i RTX 3070 dla laptopów. Co do wydajności w grach, ta również została opublikowana i wygląda na to, że możemy liczyć głównie na poziom RTX 3050/RTX 3060 (via Golden Pig Upgrade):